Mais 1.014 presos são liberados em "saidinha" de Dia das Mães no ES

Mais 1.014 presos que cumprem pena em regime semiaberto, na região Norte do Espírito Santo, receberam nesta terça (10) e quarta-feira (11) o benefício de saída temporária de Dia das Mães, celebrado no último domingo (8). Neste ano, ao todo, 3.060 detentos foram liberados temporariamente por conta da data, já que outros 2.046 internos saíram na última semana.
Os dados foram informados pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Assim como em 2021, a liberação dos presos foi feita em dois grupos, em datas diferentes, devido a um escalonamento estabelecido pelo Poder Judiciário. O benefício da "saidinha", como é conhecido popularmente, dura 7 dias e os detentos devem retornar às unidades na semana seguinte. No benefício concedido no Dia das Mães em 2021, 2.445 presos do regime semiaberto foram liberados e 63 não retornaram às unidades prisionais no prazo.
A Sejus ressaltou que o benefício está previsto na Lei de Execução Penal e é concedido pelo Poder Judiciário. O objetivo é permitir a adaptação do detento ao retorno do convívio em sociedade.
DETENTOS EM "SAIDINHA" FAZEM FAMÍLIA REFÉM
Uma família foi feita refém em casa na última quinta-feira (5) em Itaoca, distrito de Itapemirim, por dupla de detentos que havia deixado a prisão um dia antes em saída temporária do Dia das Mães. Segundo registro da Polícia Militar, dois indivíduos armados invadiram a casa e fizeram a família — pai, mãe e uma criança de 11 anos — e um funcionário do casal reféns. Todos ficaram na residência sentados no sofá e tiveram as mãos amarradas com braçadeiras de plástico. Pouco tempo depois os suspeitos foram detidos e todos os materiais recuperados
MOTOCICLISTA EM "SAIDINHA" MORRE EM ACIDENTE
Um jovem de 25 anos morreu ao bater em um poste na madrugada de segunda-feira (9), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Uma mulher, que estava na garupa, ficou ferida e foi socorrida para a Santa Casa de Cachoeiro. Segundo a Sejus, o rapaz havia recebido benefício da saída temporária do Dia das Mães, na última quarta-feira (4).
Imagens de câmeras de segurança na rua mostram o acidente, por volta da 1h. O motociclista, identificado por Jordy Vaillant de Almeida, de 25 anos, faz uma manobra, perde o controle e acaba acertando um poste. Com o impacto, piloto e garupa foram lançados no chão.