Mais 1.014 presos são liberados em "saidinha" de Dia das Mães no ES

A Sejus ressaltou que o benefício está previsto na Lei de Execução Penal e é concedido pelo Poder Judiciário. O objetivo é permitir a adaptação do detento ao retorno do convívio em sociedade.

Imagens de câmeras de segurança na rua mostram o acidente, por volta da 1h. O motociclista, identificado por Jordy Vaillant de Almeida, de 25 anos, faz uma manobra, perde o controle e acaba acertando um poste. Com o impacto, piloto e garupa foram lançados no chão.