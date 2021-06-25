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Novo agendamento

Mais 10 mil vagas abertas nesta sexta para vacinar contra a Covid na Serra

Município mantém a oferta de primeira dose para pessoas com mais de 40 anos; há disponibilidade também para outros grupos prioritários

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 21:23

Publicado em 

24 jun 2021 às 21:23
Serra começa a vacina idosos acima dos 85 anos
O município da Serra vai abrir agendamento para diversos grupos, inclusive idosos Crédito: TV Gazeta
O município da Serra vai abrir, nesta sexta-feira (25), o agendamento para mais 10.940 vagas na campanha de imunização contra a Covid-19. O serviço estará disponível a partir das 18 horas, neste link http://gti.serra.es.gov.br/saude/. A prefeitura mantém a oferta da primeira dose (D1) para pessoas com 40 anos ou mais, sem comorbidades, e outros grupos prioritários. 
Serão contemplados ainda idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência e comorbidades a partir de 18 anos, gestantes e puérperas. O município também já antecipa o atendimento de moradores com a D2 da Astrazeneca, cujo intervalo entre as doses agora é de 70 dias, ou 10 semanas, em diante.

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A aplicação dessas doses acontecerá no início da próxima semana. Na segunda (28), nas unidades de saúde do município - básicas e regionais - e no Colégio Professor Luiz Baptista, em Jardim Tropical, das 8h às 17h. Já na terça (29), algumas unidades de saúde estarão abertas no feriado municipal para atender ao público-alvo agendado, das 8 às 16 horas, além do drive-thru, que será montado no estacionamento do Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, das 8h30 às 19h.
As unidades que vão funcionar na terça são as seguintes: as seis regionais e mais as básicas de Nova Carapina I, Planalto A,  Laranjeiras Velha, Barcelona, São Marcos, Vista da Serra, Oceania, Parque Residencial Laranjeiras, Manoel Plaza, Taquara II, Central Carapina, Porto Canoa, Pitanga, Eldorado, Vila Nova de Colares e Nova Almeida. 

AMPLIAÇÃO DE HORÁRIO

A Secretaria Municipal da Saúde destaca que as equipes das Unidades Regionais de Novo Horizonte, Serra-Sede, Jacaraípe e Feu Rosa e  também dos postos de José de Anchieta e Nova Carapina I já estão atendendo à população, de segunda a sexta, até as 19h. Em São Marcos, as equipes de vacinação estão preparadas para receber o público-alvo da imunização contra a Covid-19 até as 21h, também de segunda a sexta.
A administração municipal lembra ainda do intervalo entre vacinas. É preciso respeitar o prazo mínimo de 14 dias entre a dose do imunizante contra a gripe, caso tenha recebido, para então receber a da Covid-19. 

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