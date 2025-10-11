Mãe mostra cicatrização de bebê que teve pé queimado em hospital da Serra

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 15:31
Dois meses após o bebê José ter o pé queimado dentro do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, a mãe da criança, Sara Peisino Barboza, usou as redes sociais neste sábado (11) para celebrar a evolução da cicatrização do ferimento. Em vídeo postado em uma rede social, Sara também mostrou as marcas no pé e na perna do bebê (de onde foi retirada pele para o procedimento de enxerto), que, segundo ela, estão se recuperando bem.
Sara PeisinoMãe do bebe José
O caso ganhou repercussão em agosto, quando o recém-nascido sofreu queimaduras no pé após uma técnica de enfermagem colocar um algodão aquecido dentro da meia do bebê, na tentativa de aumentar sua temperatura corporal. O procedimento, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), não faz parte dos protocolos do hospital.
Sara explicou que, apesar da boa recuperação, o pequeno José ainda deve precisar de um pequeno procedimento cirúrgico para corrigir o movimento de um dos dedos, o mindinho, que repuxou durante a cicatrização. Ela também comemorou o resultado do tratamento.
Sara PeisinoMãe do Bebe José
O bebê José Peisino nasceu em 19 de agosto no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Horas depois do parto, enquanto estava em um berço aquecido, teve o pé queimado por uma técnica de enfermagem de 34 anos.
Segundo a investigação da Polícia Civil, a profissional — que estava em período de experiência no hospital — utilizou uma técnica que aprendeu por conta própria, ao aquecer um algodão na resistência do berço e colocá-lo no pé da criança. A ação causou uma fagulha que provocou a queimadura.
A técnica foi demitida três dias após o incidente, e a Sesa concluiu, após auditoria, que ela agiu sozinha e de forma imprudente, sem seguir os protocolos da unidade.
O bebê foi transferido para o Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, onde passou por procedimentos de remoção de tecidos e enxerto.
Em outubro, a Polícia Civil indiciou a técnica por lesão corporal culposa, quando não há intenção de ferir. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e ao Juizado Especial.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o