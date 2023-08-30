Mãe de jovem morta na Darly Santos critica soltura de suspeito: "Revoltada"

Em entrevista à TV Gazeta, ela contou que desde a morte da filha vive à base de remédios e se mudou da casa onde morava com Amanda para amenizar a saudade. "Vivo com remédios para dormir, para tudo, para tentar viver um pouco porque é difícil a saudade, a tristeza, a impunidade do Brasil com a gente. Revoltada. Muito revoltada. É inacreditável", afirmou.

Renata Marques, mãe de Amanda, morta em acidente na Rodovia Darly Santos em 2021 Crédito: Rodrigo Gomes

A decisão do STJ de soltar Wagner é do dia 8 de agosto, mas a família da jovem só soube da soltura do acusado recentemente.

"A única coisa que eu quero é Justiça. Eu quero que ele seja condenado para pagar, para ele saber o que é uma vida, o que é tirar um filho de uma mãe. Eu queria que Deus tirasse um pouquinho dessa dor e colocasse em cada coração de cada um do Poder Judiciário para eles poderem saber a dor que eu sinto" Renata Marques - Mãe da vítima

A mãe de Amanda também afirma que espera pela condenação do motorista.

"Tem que ser condenado. Eles deveriam amenizar a dor de uma mãe. A mãe já sofre. Eu já sofro com a dor da perda. Ele me arrancou, ele já me tirou tudo que eu tinha na minha vida. Me deu isso aqui, esse presente (disse mostrando a certidão de óbito da filha). Isso dói, dói muito. Muito mesmo. Eles deveriam ver o sofrimento da gente", disse Renata.

Reviravolta

Caso Amanda Marques

A decisão do STJ definiu uma série de medidas cautelares que deverá ser seguida por Wagner, como proibição de frequentar bares e restaurantes. A habilitação para dirigir veículos também está suspensa.

O que as defesas alegam

Para Fábio Marçal, advogado da família de Amanda, as medidas cautelares determinadas pelo STJ não são suficientes.

"Houve relatos de ameaças no dia, interferência de algumas autoridades, e isso pode influenciar numa futura convocação das testemunhas, que podem se sentir constrangidas, ameaçadas e atrapalhar o curso natural do processo", disse o advogado.

David Metzker, advogado de defesa de Wagner, afirmou que, em março, o cliente já havia tido o habeas corpus negado pelo próprio STJ, mas que conseguiram reverter a decisão.