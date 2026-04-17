Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt

Aos 68 anos, Oscar Schmidt, maior nome da história do basquete brasileiro, veio a falecer nesta sexta-feira (17). Desde a sua partida, inúmeras personalidades envolvidas com o basquete e o esporte em geral têm prestado as devidas homenagens, incluindo Anderson Varejão.





O capixaba ex-jogador da NBA se proncunciou em vídeo e desejou as condolências para a família. Segundo ele, Oscar é uma lenda do esporte mundial, e deixou seus sentimentos para os entes queridos do ídolo brasileiro.





"Eu estou passando aqui para deixar meus sentimentos para família. Cristina, filhos... que vocês sejam fortes nesse momento, porque eu sei que é difícil. E para todos os amigos, conhecidos e parentes que também, neste momento, foram pelos de surpresa com essa notícia dura e estão sentindo a perda do Oscar. Um cara que fez tanto pelo nosso esporte, pelo basquete, pelo esporte brasileiro no geral. Com certeza, uma lenda do basquetebol brasileiro e mundial. Que, em breve, essa dor vire saudade", disse Anderson.



