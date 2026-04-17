Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt

Capixaba desejou as condolências à família de Oscar

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 19:05

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

17 abr 2026 às 19:05
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Reprodução

Aos 68 anos, Oscar Schmidt, maior nome da história do basquete brasileiro, veio a falecer nesta sexta-feira (17). Desde a sua partida, inúmeras personalidades envolvidas com o basquete e o esporte em geral têm prestado as devidas homenagens, incluindo Anderson Varejão.


O capixaba ex-jogador da NBA se proncunciou em vídeo e desejou as condolências para a família. Segundo ele, Oscar é uma lenda do esporte mundial, e deixou seus sentimentos para os entes queridos do ídolo brasileiro.


"Eu estou passando aqui para deixar meus sentimentos para família. Cristina, filhos... que vocês sejam fortes nesse momento, porque eu sei que é difícil. E para todos os amigos, conhecidos e parentes que também, neste momento, foram pelos de surpresa com essa notícia dura e estão sentindo a perda do Oscar. Um cara que fez tanto pelo nosso esporte, pelo basquete, pelo esporte brasileiro no geral. Com certeza, uma lenda do basquetebol brasileiro e mundial. Que, em breve, essa dor vire saudade", disse Anderson.



Morte de Oscar Schmidt


O ex-jogador sofreu um mal-estar e precisou ser atendido rapidamente. Oscar chegou a ser levado ao Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (SP), mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi confirmada.


Com a camisa da seleção brasileira de basquete, Oscar conquistou os Jogos Pan-Americanos de 1987, três títulos sulamericanos, Copa América e uma medalha de bronze no Mundial de 1978.Além de ter se tornado o único jogador da história a marcar mais de mil pontos nos Jogos Olímpicos.  

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Basquete
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como atirador conseguiu chegar tão perto de Trump e outras perguntas sobre ataque em Washington
Imagem de destaque
Resfriado ou bronquiolite? Veja como identificar as doenças em crianças
A "Pretinha do Sertanejo" avançou para a próxima fase da disputa
Capixaba se destaca e avança em reality sertanejo no Caldeirão com Mion

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados