Mudanças no Terminal do Ibes Crédito: Ceturb-ES

Com isso, será criada uma nova linha e outra será remanejada para o Terminal de Vila Velha, durante o período de obras.

A linha 507 (T. Laranjeiras / T. Ibes), passará a fazer ponto final no Terminal Vila Velha. De acordo com a Ceturb-ES, será criada a linha 674 (T. Vila Velha / T. Ibes, via Cristóvão Colombo – Circular), para atender ao trecho que deixará de ser feito pela 507.

No total, 24 linhas operam no Terminal do Ibes. Dessas, 12 passarão a ser circulares. São elas:

Your browser does not support the audio element. Linhas que atendem ao Terminal Ibes sofrerão mudanças a partir de domingo (16)

580 (Padre Gabriel/T. Ibes via Jardim Palmares/Cobilândia)

590 (Bandeirantes/T. Ibes via Jardim Marilândia)

600 (T. Itaparica/T. Ibes via Araças)

603 (T. Ibes/T. Itaparica via Colorado)

604 (T. Ibes/T. São Torquato via Santa Rita/Alvorada)

605 (T. Vila Velha / T.Ibes via C.Itaparica/Novo México)

606 (T. Vila Velha/T. Ibes via C.Itaparica/Santa Inês)

625 (T. Ibes/T. São Torquato via Ataíde/Santa Rita)

633 (T. Ibes/T. São Torquato via Planalto/Alvorada)

658 (T. Ibes/T. São Torquato via Aribiri/Paul

671 (T. Ibes/T. São Torquato via Vila Garrido)

650 (T. Vila Velha/T. Ibes via Praia de Itapuã)

Outras dez linhas vão manter a configuração atual, ou seja, continuam fazendo ponto final no Terminal Ibes:

514 (T. Ibes/T. Vila Velha)

516 (T. Jacaraípe/T. Ibes)

518 (T. Carapina/T. Ibes)

519 (T. Carapina/T. Ibes)

538 (T. Ibes/T. Laranjeiras)

586 (T. Ibes/Vista Linda via Cobilândia)

592 (T. Ibes/Alzira Ramos via Jardim de Halá/Cobilândia)

601 (T. Ibes / Santos Dumont)

607 (T. Ibes/Glória)

608 (T. Ibes/Boa Vista via Soteco)

Nessa primeira etapa, as 15 linhas (600, 601, 603, 604, 605, 606, 607, 625, 633, 658, 671, 580, 586, 590 e 592) que operam na plataforma das linhas alimentadoras, serão remanejadas para uma plataforma que será instalada na rua São Cristóvão e para a plataforma dois do terminal.

No local haverá informativos mostrando onde ficarão as baias das linhas remanejadas. Ao longo da reforma, outras alterações poderão ocorrer para melhor atender aos usuários.

"Estamos trabalhando para minimizar o impacto das obras no dia a dia dos passageiros, com a criação de novas linhas e o remanejamento de outras. Pedimos a compreensão de todos durante esse período e garantimos que o resultado será um terminal completamente renovado e preparado para atender às necessidades da população”, afirmou o diretor-presidente da Ceturb-ES, Marcelo Campos Antunes.

Como deve ficar o Terminal do Ibes, em Vila Velha, após a reforma Crédito: Reprodução

As obras de reforma do Terminal Ibes começaram no dia 5 de fevereiro, no prédio administrativo, que está recebendo um novo telhado, reforma nos banheiros, pisos e paredes. No próximo domingo (16), a plataforma das linhas alimentadoras será levada para a rua São Cristóvão, onde também ficará a bilheteria. No local, serão instalados toldos para abrigar as baias e os usuários. Conforme a obra for avançando, as baias serão remanejadas para que as demais plataformas sejam reformadas.

Reforma

A obra vai contemplar desde a reforma dos pisos, rede elétrica, telhado e pista de rolamento, até a renovação da fachada. Está no projeto a instalação de nova rampa e escada de acesso ao terminal; grades novas; reforma da bilheteria, guaritas e catracas; novos bicicletários e reforma dos sanitários.

O Terminal Ibes também terá nova comunicação visual para acessos, plataformas e edificações, garantindo o correto fluxo de circulação de pedestres e veículos. Na cobertura das plataformas, as telhas serão metálicas trapezoidais, termoacústicas (tipo sanduíche), com isolamento em lã mineral. As lojas também serão reformadas.

O local ganhará mais acessibilidade com a construção de novas rampas, guarda corpo, corrimão e piso tátil em todas as áreas externas e internas, além de projeto de proteção e combate a incêndios. Também serão instaladas travessias elevadas para circulação de pedestres e novos bancos, lixeiras e bebedouros.