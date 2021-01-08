Licitação de seis quiosques da orla de Vila Velha é suspensa

Demolição de quiosques na orla de Itaparica, Vila Velha, em fevereiro de 2020 Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo

A Prefeitura de Vila Velha (PMVV), em atendimento a uma recomendação do Ministério Público de Contas (MPC), suspendeu a licitação para concessão de uso e exploração de serviço da área onde está prevista a construção de seis quiosques na Praia de Itaparica . O aviso de suspensão da Concorrência Pública 026/2020 foi publicado no dia 31 de dezembro, no Diário Oficial do município e se deve à existência de algumas cláusulas restritivas no edital.

De acordo com o MPC, foi expedida uma notificação à prefeitura no último dia 16 de dezembro, depois de terem sido verificados indícios de direcionamento e restrição à competitividade no edital da licitação, como o critério de pontuação da proposta técnica mais benéfica aos concorrentes que comprovarem mais tempo de experiência com quiosque ou estabelecimento similar.

Devido às irregularidades identificadas no edital, o MPC fez a recomendação ao então prefeito de Vila Velha, Max Freitas Mauro Filho, da suspensão da referida concorrência para corrigir as cláusulas restritivas, que deveria então excluir ou substitui-las. A recomendação foi atendida, de acordo com ato assinado pela presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) de Vila Velha, Leidiane Cruz da Silva.

Demandada sobre o assunto pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou, por meio de nota, que está avaliando a recomendação do Ministério Público de Contas, que aponta possíveis irregularidades na concessão dos quiosques da orla de Itaparica. "A atual gestão preza pelos princípios da isonomia e competitividade e por isso avalia o parecer para manifestação oficial. O Ministério Público faz uma recomendação e o município, no último ato da gestão passada, decidiu suspender a licitação até que as irregularidades fossem sanadas. Agora o termo está sendo avaliado pela atual gestão para entender as irregularidades e se manifestar", informou a PMVV.

O PROCEDIMENTO

A abertura da concorrência para a concessão das seis últimas unidades de quiosques da orla canela-verde esteve prevista para esta quinta-feira (07).

A requalificação dos quiosques de Vila Velha foi feita em decorrência de uma decisão judicial, por meio de uma Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal (MPF), em 2007. O texto exigia a demolição dos antigos estabelecimentos que funcionavam no local.

Após diversos recursos, em 2017, o processo entrou na fase de execução, ou seja, o cumprimento da ação. “A prefeitura propôs ao juiz, com intermédio do MPF, um acordo para que, ao invés de demolir, houvesse uma requalificação da orla, com a construção de novos quiosques. A proposta foi autorizada e, a partir daí, criamos esta modelagem. Por meio de concessão demos andamento ao procedimento”, contou à reportagem em dezembro de 2020 o então secretário municipal de administração e finanças, Rafael Gumiero.

As demolições começaram em dezembro de 2019 e terminaram em fevereiro de 2020. Gumiero lembrou que após a contratação das concessões começou a pandemia, interferindo no cronograma inicial.

COMO SERÃO OS NOVOS QUIOSQUES

“Os novos quiosques seguem um modelo moderno, que permite 11 conjuntos de mesas e cadeiras dentro do estabelecimento, banheiros e cozinhas. Toda a instalação hidrossanitária está ligada à rede da Cesan, o que não ocorria nos anteriores. Acredito que haverá uma valorização da região, abertura de novos empregos e a ampliação dos serviços”, ressaltou Gumiero na mesma entrevista de dezembro de 2020.