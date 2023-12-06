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Bairro Jacaraípe

Lar de idosos é interditado após denúncias de maus-tratos na Serra

Ação da prefeitura e da Polícia Civil aconteceu na manhã desta quarta-feira (6) e flagrou uma série de irregularidades na documentação da casa

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2023 às 13:28
Lar de idosos fica no bairro Jacaraípe, na Serra
Lar de idosos fica no bairro Jacaraípe, na Serra Crédito: Oliveira Alves
Um lar de idosos localizado no bairro Jacaraípe, na Serra, foi interditado na manhã desta quarta-feira (6). Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a prefeitura recebeu várias denúncias de maus-tratos e fez uma ação no endereço, com apoio da Polícia Civil.
Prefeitura da Serra informou que o Conselho Municipal dos Direitos e Defesa da Pessoa Idosa recebeu uma série de denúncias de maus-tratos em relação à Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). "O Conselho identificou que a ILPI estava com uma série de irregularidades na documentação junto à Vigilância Sanitária, o que acarretou a cassação do alvará sanitário e da inscrição no conselho."
A Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa para acompanhar a interdição. Agora, de acordo com a prefeitura, a ILPI deverá fazer a reintegração familiar dos idosos, considerando que o local é particular.
Polícia Civil informou que "o local servia de moradia para 33 idosos. A equipe constatou a presença de alimentos vencidos, alimentação oferecida de forma deficiente e ambiente insalubre que exalava mau cheiro. O local foi interditado pela Vigilância Sanitária e não houve detidos. O caso segue sob investigação da DEPPI e não há outros detalhes que possam ser repassados, no momento". 
A reportagem da TV Gazeta esteve no local e tentou falar com a proprietária, mas ela não atendeu. O espaço segue aberto para posicionamento. 

Atualização

06/12/2023 - 3:00
Após a publicação da reportagem, a Polícia Civil enviou nota com mais detalhes da ação. O texto foi atualizado.
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idosos Bairro Jacaraípe Serra
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