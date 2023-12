Lar de idosos é interditado após denúncias de maus-tratos na Serra

Ação da prefeitura e da Polícia Civil aconteceu na manhã desta quarta-feira (6) e flagrou uma série de irregularidades na documentação da casa

Um lar de idosos localizado no bairro Jacaraípe, na Serra, foi interditado na manhã desta quarta-feira (6). Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a prefeitura recebeu várias denúncias de maus-tratos e fez uma ação no endereço, com apoio da Polícia Civil.