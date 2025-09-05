Funcionária de confiança

Justiça mantém prisão de casal suspeito de envenenar médico em Vitória

Bruna Garcia Barbosa Marinho e Alysson Oliveira Marinho são casados; os dois são investigados por envenenarem um médico por dois anos e desvio de R$ 700 mil

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:49

Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

A Justiça do Espírito Santo manteve a prisão de Bruna Garcia Barbosa Marinho e Alysson Oliveira Marinho. Segundo o documento judicial, publicado nesta sexta-feira (5), a permanência por mais 30 dias no sistema prisional é para preservar a conclusão das investigações. Conforme divulgado pela colunista Vilmara Fernandes na quinta-feira (4), os dois são suspeitos de envenenar um médico de 90 anos com arsênio.

Bruna era funcionária de confiança na clínica da vítima há 12 anos. Além do envenenamento, amulher ainda é suspeita de desviar R$ 700 mil do profissional da saúde e enviar para contas pessoais. O juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho, titular da 1ª Vara Criminal de Vitória, que assinou o primeiro pedido de prisão preventiva, frisou na determinação que há indícios suficientes de autoria do crime.

O mesmo é afirmado na determinação para que a dupla fique por mais um mês na cadeira. "Por considerá-lo imprescindível para as investigações do Inquérito Policial, havendo, ainda, fundadas razões de autoria ou participação do investigado nos crimes ora apurados", apontou o documento da Justiça.

As fortes evidências da participação dos dois são descritos nos inquéritos policiais relacionados ao caso, que apontam que Bruna controlava o setor financeiro. Em um deles, iniciado em 6 de agosto na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), mostra que ela era responsável pela rotina alimentar do médico.

No período em que o envenenamento teria acontecido, a vítima passou a apresentar sintomas compatíveis com intoxicação crônica por arsênio, como diarreia, vômitos, anemia, inchaço nos membros e perda de peso, porém não associou a um casa de intoxicação. por veneno.

Suspeitas em março

A situação começou a ser descoberta em março deste ano. A esposa e o médico, de acordo com a polícia, começaram a desconfiar de desvios de recursos da clínica para uma conta pessoal dela. Um dos supostos beneficiados seria Alysson, o marido de Bruna. Ao ser confrontado, a mulher se demitiu.

No mês seguinte, a companheira da vítima, com ajuda de outra funcionária, encontrou cheques em nome do médico. No consultório ainda estavam frascos de arsênio e laxante armazenados em espaços usados por Bruna.

“Laudos periciais confirmaram a presença de óxido de arsênio no frasco encontrado e atestaram o envenenamento da vítima, com maior concentração de intoxicação no período em que Bruna trabalhava na clínica. Além disso, uma nota fiscal de compra do arsênio, datada de 29 de fevereiro de 2024, foi encontrada em nome de Allysson Oliveira Marinho, o marido de Bruna”, é dito na decisão judicial obtida pela colunista de A Gazeta.

A reportagem tenta contato com a defesa de Bruna e Alysson, mas até o momento não houve retorno.

