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Três seguem internados

Jovem que dirigia carro que bateu em poste é sepultado na Serra

Diego Ferreira do Nascimento tinha 26 anos. Ele conduzia o Meriva que bateu em um poste na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória na sexta (17). A namorada dele também morreu na colisão
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

18 dez 2021 às 13:01

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 13:01

Serra
Diego Ferreira do Nascimento, foi sepultado em um cemitério particular da Serra, na manhã deste sábado (18) Crédito: Oliveira Alves/TV Gazeta
Foi enterrado na manhã deste sábado (18) o jovem Diego Ferreira do Nascimento, de 26 anos, que morreu no grave acidente ocorrido na madrugada de sexta-feira (17).  O carro dirigido por ele, um Chevrolet Meriva, bateu violentamente contra um poste na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória.
Após o velório, familiares e amigos de Diego Nascimento se despediram no sepultamento no fim da manhã deste sábado. A família preferiu não conversar com a imprensa no local.
Diego Ferreira do Nascimento morreu em acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória
Diego Ferreira do Nascimento morreu em acidente na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Reprodução | Rede social
Layla Costa, de 19 anos, namorada do motorista, também perdeu a vida na colisão. Além do casal, mais quatro pessoas que estavam sem cinto de segurança no banco traseiro se feriram. Os jovens voltavam para a Serra, onde moravam. Naquela noite, eles estiveram em uma boate na Reta da Penha para comemorar o aniversário de Dayane dos Reis, uma das feridas.

FERIDOS

Na manhã deste sábado, dois dos feridos já haviam deixado o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória, para onde foram socorridos. Ainda na sexta, Allon Souza recebeu alta dos médicos, pois teve ferimentos leves, conforme informado pelo pai dele à reportagem da TV Gazeta.
Acidente
Dois jovens morreram e quatro ficaram feridos em acidente na Fernando Ferrari Crédito: Redes sociais
Já Marcelo Monteiro, deixou a unidade por volta das 6 horas deste sábado. Ele foi transferido para um hospital particular da capital, onde dará prosseguimento à recuperação. Segundo a família, o quadro dele é estável.
Os jovens Guilherme Guimarães e Dayane dos Reis seguem internados no Heue. Todos os envolvidos tinham idade entre 19 e 26 anos.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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