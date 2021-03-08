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Jovem de 22 anos morre afogada em rio do Noroeste do ES

A mulher desapareceu nas águas do Rio do Norte, entre os munícipios de Nova Venécia e Boa Esperança, quando foi se banhar no local, no fim da tarde de domingo (7). A vítima foi identificada como Letícia Ribeiro Siqueira

Publicado em 08 de Março de 2021 às 16:38

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

08 mar 2021 às 16:38
Jovem de 22 anos morre afogada em Boa Esperança
Jovem de 22 anos morre afogada em Boa Esperança Crédito: Acervo Pessoal
Uma jovem de 22 anos foi encontrada morta após se afogar no Rio do Norte,  entre os munícipios de Nova Venécia e Boa Esperança, no Noroeste do Espirito Santo, na manhã desta segunda-feira (8). A mulher desapareceu nas águas quando foi se banhar no local, no fim da tarde desse domingo (7). A vítima foi identificada como Letícia Ribeiro Siqueira.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a jovem não foi encontrada no domingo e as buscas seriam retomadas nesta segunda, no local conhecido como Japira.  Antes disso, familiares encontraram o corpo da vítima. Ela foi localizada cerca de 700 metros de distância de onde desapareceu. A equipe dos bombeiros esteve no local para auxiliar na remoção do corpo. O corpo da jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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Ainda segundo os militares, testemunhas disseram que a vítima e uma amiga foram se banhar às margens do rio, mas acabaram entrando em um local de maior profundidade. A amiga conseguiu sair sozinha. 

LOCAL PERIGOSO

Segundo o Corpo de Bombeiros, o local onde a jovem se afogou é perigoso. No dia 9 de janeiro, dois jovens morreram afogados na mesma região. Segundo testemunhas, Eleonis Rodrigues da Silva, de 22 anos, e Cauã Pezzin, de 16, entraram na água para socorrer uma jovem que se afogava. A menina foi salva, mas os dois perderam a vida. A jovem era namorada de Eleonis e irmã de Cauã.

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