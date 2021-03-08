Jovem de 22 anos morre afogada em rio do Noroeste do ES

Uma jovem de 22 anos foi encontrada morta após se afogar no Rio do Norte, entre os munícipios de Nova Venécia e Boa Esperança, no Noroeste do Espirito Santo, na manhã desta segunda-feira (8). A mulher desapareceu nas águas quando foi se banhar no local, no fim da tarde desse domingo (7). A vítima foi identificada como Letícia Ribeiro Siqueira.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a jovem não foi encontrada no domingo e as buscas seriam retomadas nesta segunda, no local conhecido como Japira. Antes disso, familiares encontraram o corpo da vítima. Ela foi localizada cerca de 700 metros de distância de onde desapareceu. A equipe dos bombeiros esteve no local para auxiliar na remoção do corpo. O corpo da jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Ainda segundo os militares, testemunhas disseram que a vítima e uma amiga foram se banhar às margens do rio, mas acabaram entrando em um local de maior profundidade. A amiga conseguiu sair sozinha.
LOCAL PERIGOSO
Segundo o Corpo de Bombeiros, o local onde a jovem se afogou é perigoso. No dia 9 de janeiro, dois jovens morreram afogados na mesma região. Segundo testemunhas, Eleonis Rodrigues da Silva, de 22 anos, e Cauã Pezzin, de 16, entraram na água para socorrer uma jovem que se afogava. A menina foi salva, mas os dois perderam a vida. A jovem era namorada de Eleonis e irmã de Cauã.