Adolescente de 12 anos morre afogado no Rio Cricaré em São Mateus Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Por volta das 15h, os militares dos Bombeiros foram acionados para uma ocorrência de desaparecimento nas águas do Rio Cricaré. Os profissionais começaram a realizar buscas superficiais durante a tarde e concluíram a operação às 22h, quando o adolescente foi encontrado. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares (SML).

Adolescente de 12 anos morre afogado no Rio Cricaré em São Mateus Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

AFOGAMENTOS EM ÁGUA DOCE

Segundo o Major Sartório, do Corpo de Bombeiros de São Mateus, a maior parte dos afogamentos ocorre em água doce. "O mar intimida. Há uma percepção de que as águas de uma represa ou de um rio são mais tranquilas, então a pessoa entra e não imagina os riscos que pode enfrentar", afirma Sartório.

Sartório afirma que dentro das águas calmas dos rios e represas podem ter correntezas, objetos que prendem o corpo e, com águas, nem sempre límpidas, às vezes não é possível ver a profundidade do local. "Rio, piscina, correnteza e mar oferecem seus riscos. É importante conhecer o local antes de entrar e nadar. Às vezes, a pessoa entra numa piscina, nada de borda a borda e acha que pode nadar assim em um rio ou no mar, mas há correntezas e força d'água", completa Sartório.

Nesse caso específico, onde o adolescente de 12 anos morreu afogado, o Corpo de Bombeiros ressalta a importância de que crianças não fiquem desassistidas ao entrar em águas salgadas ou doces. É importante que elas estejam acompanhadas de um adulto e que não fiquem sozinhas seja na praia, represa ou rio.