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Menina morre afogada em cachoeira de Iconha

Ester dos Santos Nascimento chegou a ser levada para o Pronto Socorro, mas não resistiu

Publicado em 

02 jan 2021 às 19:51

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 19:51

Ester dos Santos Nascimento, 9 anos, chegou a ser levada para o Pronto Socorro, mas não resistiu
Ester dos Santos Nascimento, 9 anos, chegou a ser levada para o Pronto Socorro, mas não resistiu Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma menina de nove anos morreu afogada em uma cachoeira no interior de Iconha, no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (1º). Ester dos Santos Nascimento estava com a família no local. Segundo uma tia da menina, há uma corda onde os banhistas se seguram para atravessar a área.
Ao tentar voltar para a margem, Ester teria escorregado e caído na água. Uma pessoa conseguiu tirar a menina da água momentos depois. Ela chegou a ser levada para o Pronto Socorro de Iconha, mas não resistiu.

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