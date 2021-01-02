Menina morre afogada em cachoeira de Iconha

Uma menina de nove anos morreu afogada em uma cachoeira no interior de Iconha, no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (1º). Ester dos Santos Nascimento estava com a família no local. Segundo uma tia da menina, há uma corda onde os banhistas se seguram para atravessar a área.
Ao tentar voltar para a margem, Ester teria escorregado e caído na água. Uma pessoa conseguiu tirar a menina da água momentos depois. Ela chegou a ser levada para o Pronto Socorro de Iconha, mas não resistiu.
O velório e o enterro da criança aconteceram na manhã deste sábado (2).
Com informações do G1ES