Inspetor penitenciário morto pode dar nome a rua e trilha em Vila Velha Crédito: Reprodução | Redes sociais

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Após a triste confirmação da morte do inspetor penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa , que foi baleado em uma tentativa de assalto no topo do Morro do Moreno, em Vila Velha, no dia 10 deste mês, a vítima do crime, que costumava fazer trilhas frequentes no local, poderá ser homenageada. A iniciativa de colocação do nome do inspetor na Trilha Sul do Morro do Moreno e em uma rua do município canela-verde partiu dos vereadores Léo Pindoba e Devanir Ferreira.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com Pindoba (PTC), que afirmou ter protocolado o pedido de que a chamada Trilha Sul do Morro do Moreno receba o nome do Rodrigo.

"Quem pediu foram os amigos dele, porque ele vivia ali, era trilheiro. Eles me mandaram mensagem, porque queriam que aquela trilha recebesse o nome dele. Por ser uma trilha, não tendo um logradouro, não é possível fazer um Projeto de Lei, mas assinei nesta quarta-feira (20), pela manhã, uma indicação, solicitando ao prefeito de Vila Velha que o desejo deles seja atendido", afirmou.

De acordo com o legislador municipal, a prefeitura deverá analisar a solicitação para então conceder ou não o aval. Por não se tratar de um projeto de lei, a decisão não será tomada em plenário na Câmara. "Caso o pedido seja atendido, uma empresa já se prontificou a confeccionar a placa e colocar na trilha", acrescentou.

Segundo Devanir Ferreira (Republicanos), a ideia é de homenagear Rodrigo Figueiredo da Rosa usando o nome do inspetor penitenciário na rua da entrada ao lado norte do Morro do Moreno, a Rua Angelina Martins Leal. "É uma rua curta que termina em uma trilha. Recebi uma solicitação dos superiores ao inspetor, que estiveram em meu gabinete. O projeto será votado após passar pelas comissões e acredito que será aprovado por unanimidade", destacou.

RELEMBRE O CRIME

Após ser atingido pelos tiros, o inspetor ficou sem sentir as pernas e os braços, o que dificultou o resgate já que a vítima estava em uma área de difícil acesso. A Polícia Militar apoiou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para que a equipe de resgate conseguisse chegar ao local. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para ajudar na retirada do homem.

De acordo com informações do sindicato, a vítima foi baleada depois que os criminosos perceberam que o inspetor estava armado. Outras pessoas também foram assaltadas no local.

No dia 12 de janeiro, o Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo confirmou que, devido às lesões, considerando que a bala atingiu uma vértebra, Rodrigo ficaria paraplégico e que passaria por uma cirurgia para tentar trazer sensibilidade ao tronco dele e para tentar levá-lo a fazer fisioterapia para tentar evitar que o inspetor viesse a ficar tetraplégico.

Rodrigo esteve internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. De acordo com Sostenes Araújo, diretor do sindicato, Rodrigo teve uma parada cardíaca e não resistiu.