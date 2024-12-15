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Inscrições para tendas na Praia de Camburi começam nesta segunda (16)

Ao todo, serão disponibilizadas 530 áreas, cada uma com 25 metros quadrados. Veja como garantir seu cadastramento

Publicado em 15 de Dezembro de 2024 às 18:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2024 às 18:36
Tendas de Réveillon na Praia de Camburi, em Vitória
Tendas de Réveillon na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Diego Alves/Arquivo/Prefeitura de Vitória
Turistas e moradores do Espírito Santo que desejam acompanhar a virada do ano diretamente das areias da Praia de Camburi, em Vitória, precisam ficar atentos. Isso porque começa nesta segunda-feira (16) o prazo de inscrições visando à reserva de espaço para montagem de tendas no local.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na página "Reserva Online", da prefeitura. O cadastramento se encerra às 18h da próxima sexta-feira (19). Ao todo, serão disponibilizadas 530 áreas, cada uma com 25 metros quadrados.
Será permitida apenas uma tenda por inscrição e o agrupamento de, no máximo, duas áreas. Quem utilizar as tendas para fins comerciais, como venda de bebidas, por exemplo, poderá ser penalizado.

Horário para montagem e retirada das tendas

O Executivo municipal ainda frisa que a montagem das tendas deverá ser feita no dia 31 de dezembro, das 8h às 16h. Já a desmontagem deverá ser feita, obrigatoriamente, até as 18h do dia 1 de janeiro.
Além disso, a Prefeitura de Vitória reforça que o aluguel, a montagem e a desmontagem das tendas serão de responsabilidade da pessoa cadastrada na vaga. É obrigatório que todas as estruturas tenham recipiente para armazenamento do lixo produzido durante a festividade.
Também está proibida a reserva e a demarcação do espaço com utilização de cordas, fitas, cercas ou qualquer outro tipo de material.
Por fim, a administração da Capital alerta que a fiscalização municipal poderá exigir a apresentação da devida autorização, a qual deverá ser apresentada em meio digital ou impresso pelo responsável, no local da instalação da tenda.

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