Inscrições para tendas na Praia de Camburi começam nesta segunda (16)

Tendas de Réveillon na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Diego Alves/Arquivo/Prefeitura de Vitória

Turistas e moradores do Espírito Santo que desejam acompanhar a virada do ano diretamente das areias da Praia de Camburi, em Vitória, precisam ficar atentos. Isso porque começa nesta segunda-feira (16) o prazo de inscrições visando à reserva de espaço para montagem de tendas no local.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na página "Reserva Online" , da prefeitura. O cadastramento se encerra às 18h da próxima sexta-feira (19). Ao todo, serão disponibilizadas 530 áreas, cada uma com 25 metros quadrados.

Será permitida apenas uma tenda por inscrição e o agrupamento de, no máximo, duas áreas. Quem utilizar as tendas para fins comerciais, como venda de bebidas, por exemplo, poderá ser penalizado.

Horário para montagem e retirada das tendas

O Executivo municipal ainda frisa que a montagem das tendas deverá ser feita no dia 31 de dezembro, das 8h às 16h. Já a desmontagem deverá ser feita, obrigatoriamente, até as 18h do dia 1 de janeiro.

Além disso, a Prefeitura de Vitória reforça que o aluguel, a montagem e a desmontagem das tendas serão de responsabilidade da pessoa cadastrada na vaga. É obrigatório que todas as estruturas tenham recipiente para armazenamento do lixo produzido durante a festividade.

Também está proibida a reserva e a demarcação do espaço com utilização de cordas, fitas, cercas ou qualquer outro tipo de material.