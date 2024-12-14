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Estabelecimentos irregulares

Distribuidoras de bebidas são fechadas por descumprir horário em Cariacica

A ação também apreendeu uma moto e notificou motoristas da região; um dos estabelecimentos já havia sido notificado

Publicado em 14 de Dezembro de 2024 às 18:38

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

14 dez 2024 às 18:38
Prefeitura de Cariacica realizou uma operação de fiscalização entre a noite de sexta-feira (13) e a madrugada deste sábado (14) para fechar mais de dez distribuidoras de bebidas que estavam descumprindo a nova legislação da cidade. No município da Grande Vitóriadesde o último dia 3, os estabelecimentos só podem funcionar das 7h às 22h e não devem permitir o consumo no local.
As distribuidoras foram interditadas nos bairros Jardim América, Vila Palestina, Campo Grande, Castelo Branco, Santa Bárbara, Santa Paula, Mucuri, Santa Luzia, Campo Verde e Flexal. Um dos estabelecimentos já havia sido notificado e foi multado por reincidência.
Além disso, a operação apreendeu uma motocicleta cujo licenciamento está vencido há mais de 20 anos e o dono estava sem habilitação. Os agentes também notificaram outros motoristas que estacionaram em locais proibidos.
Participaram da ação agentes fiscalizadores, da vigilância sanitária, do grupamento de trânsito, da Guarda Municipal de Cariacica, policiais militares e fiscais ambientais.
De acordo com a Prefeitura, a legislação foi alterada “pelo crescimento do setor nos últimos anos e pelo aumento no número de denúncias de irregularidades nesses estabelecimentos”. A medida também é justificada para conter as reclamações acerca de “motos barulhentas”.
Os locais que funcionam como bares ou empresas especializadas em servir bebidas devem possuir pelo menos dois banheiros e um espaço interno adequado para mesas e cadeiras, evitando o fluxo de pessoa na área externa.
As penalidades para as distribuidoras que descumprirem as regras vão de interdição de até seis meses a multas que podem chegar a R$ 2.251,60.

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