Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais rigor

Distribuidoras de bebida vão ter horário reduzido em Vila Velha

Projeto da prefeitura, aprovado na Câmara Municipal, determina uma série de normas para os estabelecimentos poderem funcionar na cidade

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 18:43

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

26 nov 2024 às 18:43
Distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência foram afetadas por portaria da Sesa
Distribuidoras de bebidas: novas regras definem horário e local onde podem funcionar esses estabelecimentos Crédito: Pixabay
As distribuidoras de bebidas instaladas em Vila Velha vão ter que seguir uma série de normas para poder funcionar. A começar pelo horário em que poderão manter as portas abertas, limitado das 7h às 22 horas. As regras fazem parte de um projeto apresentado pela prefeitura e já aprovado pela Câmara Municipal, na segunda-feira (25).
Na justificativa para a proposta, a administração municipal pontua que o intuito é reduzir os índices criminais e a perturbação do sossego, além de preservar a ordem e a saúde pública.
Além do horário, as distribuidoras precisam estar atentas a algumas proibições, como preparar e servir refeições, ou liberar o consumo de bebida no estabelecimento. Confira as vedações:
  • o consumo de bebidas, alcoólicas ou não, no interior do estabelecimento;
  • a venda de bebidas, alcoólicas ou não, para consumo imediato no local ou em suas dependências;
  • expor à venda, ou ter em depósito, substâncias tóxicas ou corrosivas para qualquer uso;
  • possuir em seu interior banheiros para uso de clientes;
  • instalar banheiros químicos na área externa do estabelecimento para uso de clientes;
  • a produção de bebidas alcoólicas;
  • o depósito e comercialização de animais vivos ou abatidos;
  • preparar e servir refeições.
Distribuidoras de bebida vão ter horário reduzido em Vila Velha
Os estabelecimentos que descumprirem as determinações podem receber desde advertência até punição com o fechamento administrativo do local por seis meses, além de multa de até 600 VPRTM (Valor Padrão de Referência do Tesouro Municipal), o equivalente a R$ 2.624,70. 
As distribuidoras vão ter um prazo de 30 dias para as adequações, a contar da data da publicação da nova lei — o projeto aprovado ainda não foi devolvido pela câmara à prefeitura, mas será sancionado pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) e, então, começará a valer. 
Após o início da vigência da lei, também vai ser proibida a concessão de licença para o funcionamento de novas distribuidoras de bebidas alcoólicas em imóveis situados no raio de 50 metros de estabelecimentos de ensino, hospitais, postos de saúde, maternidades, creches e asilos.
Em publicação da prefeitura, o prefeito ressalta que a nova lei visa ordenar o funcionamento das distribuidoras e evitar transtornos às comunidades, prejudicadas pela venda de bebidas alcoólicas no varejo nesses locais, que não têm autorização para isso.
"Muitos estabelecimentos, inclusive, colocam mesas e cadeiras nas calçadas, dificultando a circulação dos pedestres, além de som alto durante a noite e madrugada". 
A fiscalização será realizada por fiscais das diversas secretarias do município, sob o comando da Comissão de Fiscalização Integrada Municipal (Coifim), com o apoio da Guarda Municipal e das polícias Civil e Militar.

LEIA MAIS 

Deputados do ES vão ter R$ 6 milhões a mais em 2025 para aplicar em projetos

Sérgio Meneguelli é internado após sentir mal-estar em agenda com vereador

Mais de 30 cidades do ES recebem selo de excelência em transparência

OAB precisa protagonizar os grandes debates institucionais, diz presidente eleita

Veja como a bancada capixaba se posiciona sobre fim da escala 6x1

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Bebida
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados