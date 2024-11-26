- Deputados do ES vão ter R$ 6 milhões a mais em 2025 para aplicar em projetos

Os deputados da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) ganharam um acréscimo de R$ 200 mil no valor das emendas parlamentares individuais visando ao exercício financeiro do próximo ano. Em comparação com 2023, quando o valor da verba alcançou R$ 2 milhões, por deputado, o reajuste foi de 10%.

As emendas pagas aos deputados fazem parte do Orçamento do Executivo estadual para 2025. Os parlamentares têm até a próxima sexta-feira (29) para protocolar suas emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) enviado pelo governo do Estado para apreciação e votação na Casa de Leis.

Proposta encaminhada pelo Executivo para análise da Assembleia Legislativa (Ales) estima, para 2025, o orçamento do Estado (fiscal e da seguridade social) em R$ 29.518.094.648. De acordo com o Projeto de Lei (PL) 536/2024, o valor é 18,40% maior do que os R$ 24.930.292.998 previstos para este ano.

O presidente da comissão e relator do PLOA 2025, deputado Tyago Hoffmann (PSB), destaca que a definição do valor das emendas passa por negociação envolvendo o governo do Estado, por meio da Casa Civil, e os deputados.

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