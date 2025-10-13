Sul capixaba

Imóvel conhecido como 'Bolo de Noiva' vira sede da Guarda de Cachoeiro

O imóvel fica no trevo de acesso ao bairro BNH e foi entregue na última sexta-feira (10), após quatro meses de obras

Carol Leal Repórter

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 18:31

'Bolo de Noiva' agora é sede da Guarda Municipal de Cachoeiro Crédito: PMCI | Divulgação

Após sete anos abandonado, o antigo posto policial conhecido pelo formato como "Bolo de Noiva" foi reformado e agora abriga a sede da Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo. O imóvel fica no trevo de acesso ao bairro BNH e foi entregue na última sexta-feira (10), após quatro meses de obras.

Segundo a prefeitura, a base da Guarda já funciona 24 horas por dia, embora a inauguração oficial ainda não tenha sido realizada — mas deve ocorrer ainda neste mês.

Como era o imóvel no período em que esteve desativado Crédito: PMCI | Divulgação

Até 2018, o posto era sede da Polícia de Trânsito, que atualmente funciona na sede da 1ª Cia do 9º Batalhão da Polícia Militar, na Avenida Beira Rio, no Centro da cidade.

