Idosa perde R$ 3 mil em golpe ao tentar comprar lata de tinta em Viana

Vítima, que é pensionista, resolveu comprar a lata de tinta para ajudar uma vizinha, que estava precisando do produto

Uma idosa de 68 anos passou por um susto ao descobrir que havia sido vítima de um golpe e perdido R$ 3,2 mil ao comprar uma lata de tinta com falsos vendedores que ofereceram o produto próximo à casa dela, no bairro Nova Bethânia, em Viana, na terça-feira (4). A vítima, que é pensionista, resolveu comprar o produto para ajudar uma vizinha, que estava precisando do material.