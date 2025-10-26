Home
Hospital Santa Rita: culto a céu aberto para funcionária internada na UTI

A celebração foi conduzida pelo pastor Renato Tavares da Silva, da Igreja de Nova Vida de Porto de Santana, Cariacica, comunidade da qual a técnica em enfermagem faz parte

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 11:25

Na manhã deste domingo (26), familiares e fiéis realizaram um culto de oração em frente ao Hospital Santa Rita, em Vitória, pela recuperação da técnica em enfermagem de 48 anos internada em estado grave após uma possível contaminação que é investigada pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa).

A celebração foi conduzida pelo pastor Renato Tavares da Silva, da Igreja de Nova Vida de Porto de Santana, Cariacica, comunidade da qual a técnica em enfermagem faz parte. Ele relatou que a mobilização em frente ao hospital nasceu do desejo de levar apoio espiritual à família.

Culto reúne familiares e fiéis em oração por técnica internada em Vitória

“Decidimos vir aqui nesta manhã para orar juntos. Foi um momento de fé e de união, em que pedimos pela vida dela e também por todos que estão enfrentando momentos difíceis”, afirmou o pastor. O encontro contou com a presença de familiares, amigos e membros da igreja, que se reuniram em frente à unidade de saúde em um gesto de solidariedade e esperança.

Profissional apresentou melhora, diz filho

O filho da profissional conversou com a reportagem de A Gazeta neste domingo (26). “Ontem tivemos boas notícias. Antes, ela respirava 100% por aparelhos. Agora está 60% pela máquina e 40% pelos pulmões”, contou ao explicar que os níveis de saturação da técnica em enfermagem estão evoluindo positivamente.

Ela foi intubada na quarta-feira (22) após apresentar sintomas semelhantes aos de uma pneumonia. O filho relatou que ainda não há diagnóstico confirmado sobre o agente causador da infecção e que a família aguarda os resultados de novos exames realizados neste fim de semana.

