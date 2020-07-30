AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Situação crítica

Hospital de Cachoeiro faz apelo urgente para doações de sangue

Segundo o banco de sangue da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, o estoque está quase zerado, só tem capacidade para esta semana

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 17:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 17:13
Enfermeira supervisora do banco de sangue, Cintia Pimenta
Enfermeira supervisora do banco de sangue, Cintia Pimenta Crédito: Divulgação
Com os estoques do banco de sangue praticamente no fim, a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, faz um apelo para que a população doe sangue para o hospital. Durante a pandemia do novo coronavírus, é necessário agendamento prévio, mas é possível realizar o procedimento com toda segurança.
Segundo a instituição, os tipos sanguíneos B-, B + e AB- estão zerados. Os demais tipos estão em estado crítico e são suficientes para os próximos dias. A enfermeira supervisora do banco de sangue, Cintia Pimenta, explicou que o estoque atual tem capacidade apenas para esta semana.
Até sábado, ainda temos agendamento de doadores, mas a partir da próxima semana não tem mais ninguém marcado. A gente pede para que a população nos ajude e faça sua doação. Nós precisamos de vocês, reforçou.
O telefone para o agendamento é o (28) 2101-2123. Profissionais de saúde farão a triagem do doador pela própria ligação para saber se ele está apto a doar. Estão permitidas apenas duas pessoas a cada 30 minutos para realizar a doação e manter a distância de segurança. É obrigatório o uso de máscara e fazer a higienização das mãos com álcool em gel disponibilizado no local.
Doadores acima de 50 anos não podem doar sangue temporariamente.

SERVIÇO

  • Horário de Atendimento: 
  • 2ª a 6ª feira  07h00 às 16h00
  • Sábado  07h00 às 11h00
  • Telefone: (28) 2101-2123

Veja Também

Anvisa revoga restrição à doação de sangue por homens gays

Projeto garante teste para Covid aos doadores de sangue no ES

Curados de Covid-19 podem doar sangue, explica especialista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Moto, motociclista, motocicleta, trânsito, direção
Motociclistas não param de morrer no trânsito e nada muda
Imagem de destaque
A epidemia de violência contra professores no Brasil: 'Fui ameaçada de morte pelo pai de um aluno de 6 anos'
Fábrica da GWM em Iracemapolis, interior do Estado de São Paulo
Entre o tarifaço e a fábrica: o futuro industrial do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados