Hospital de Cachoeiro faz apelo urgente para doações de sangue

Enfermeira supervisora do banco de sangue, Cintia Pimenta Crédito: Divulgação

Com os estoques do banco de sangue praticamente no fim, a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, faz um apelo para que a população doe sangue para o hospital. Durante a pandemia do novo coronavírus , é necessário agendamento prévio, mas é possível realizar o procedimento com toda segurança.

Segundo a instituição, os tipos sanguíneos B-, B + e AB- estão zerados. Os demais tipos estão em estado crítico e são suficientes para os próximos dias. A enfermeira supervisora do banco de sangue, Cintia Pimenta, explicou que o estoque atual tem capacidade apenas para esta semana.

Até sábado, ainda temos agendamento de doadores, mas a partir da próxima semana não tem mais ninguém marcado. A gente pede para que a população nos ajude e faça sua doação. Nós precisamos de vocês, reforçou.

O telefone para o agendamento é o (28) 2101-2123. Profissionais de saúde farão a triagem do doador pela própria ligação para saber se ele está apto a doar. Estão permitidas apenas duas pessoas a cada 30 minutos para realizar a doação e manter a distância de segurança. É obrigatório o uso de máscara e fazer a higienização das mãos com álcool em gel disponibilizado no local.

Doadores acima de 50 anos não podem doar sangue temporariamente.

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