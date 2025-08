Inalou fumaça

Homem é encontrado morto após princípio de incêndio em casa no Sul do ES

Lindomar Dutra Simões foi localizado por um irmão que o procurava desde a manhã de quinta-feira (31), em Anchieta

Um homem de 47 anos foi encontrado morto dentro de uma casa após um princípio de incêndio na noite de quinta-feira (31) no bairro Nova Jerusalém, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, Lindomar Dutra Simões foi localizado por um irmão, que o procurava desde a manhã. A suspeita é de que a vítima tenha morrido ao inalar a fumaça. >