30 anos de prisão

Homem é condenado por matar professora a facadas em Rio Bananal

A Justiça determinou a execução imediata da pena; o julgamento foi realizado no fórum de Rio Bananal nessa sexta-feira (5) e durou mais de doze horas

André Borghi Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 09:28

Cléber Alves, condenado a 30 anos de prisão e Regiane Caetano, vítima do crime Crédito: Arquivo

Um homem acusado de matar a esposa a facadas foi condenado a 30 anos de prisão por prática de homicídio qualificado, com as circunstâncias de feminicídio e meio cruel. O crime aconteceu em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, em 21 de maio de 2021. O réu, identificado como Cleber Alves, já estava preso desde o ano em que aconteceu o caso.

O julgamento foi realizado nesta sexta-feira (5) no fórum de Rio Bananal e durou mais de doze horas. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) informou que durante a sessão, defendeu as provas que demonstraram que o crime foi cometido no contexto de violência doméstica e familiar. De acordo com o MPES, a vítima estava em processo de separação do réu, com quem tinha duas filhas. Na madrugada do crime, enquanto Regiane dormia, Cléber a golpeou com uma arma branca na região do peito, causando sua morte.

Na sentença, o juiz afirmou que as consequências do crime são devastadoras, pois além de ceifar uma vida, desestruturou uma família, deixando duas filhas órfãs, sendo uma delas menor de idade na época em que aconteceu o crime. A pena foi fixada em 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A Justiça determinou a execução imediata da condenação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), mantendo a prisão preventiva do réu.

A defesa de Cleber Alves informou que os laudos periciais apresentados demonstram que não é possível estabelecer, de forma científica, a dinâmica do crime, nem esclarecer com precisão a autoria dos fatos. A defesa irá recorrer da decisão.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta