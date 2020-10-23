Hemoes faz campanha de doação de medula óssea em shopping neste sábado

A doação da medula óssea é uma ação que pode salvar muitas vidas. Crédito: Divulgação Hemoes

Hemoes) convoca voluntários neste sábado (24), em O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo ) convoca voluntários neste sábado (24), em Vila Velha , para se cadastrar como possível doador de medula óssea. O procedimento de cadastro e a coleta de sangue para os exames de compatibilidade serão feitos no Shopping Vila Velha, das 10 às 17h.

Para realizar o cadastro de doador, é preciso comparecer ao shopping portando seus documentos de identificação com foto, ter entre 18 e 54 anos, estar em bom estado geral de saúde, não ser portador do vírus HIV e não ter hepatite C ou câncer. Cabe ressaltar que algumas complicações de saúde não são impeditivas para doação, sendo analisadas caso a caso.

No local, os profissionais do Hemoes irão coletar, da pessoa que se cadastrar, 5 ml de sangue para os exames de compatibilidade. Todos os dados cadastrais do doador são incluídos no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). Após a coleta, em cerca de 90 dias, o voluntário recebe, por meio se seu e-mail, a carteira de doador de medula.

AÇÃO SALVA VIDAS

A doação da medula óssea é uma ação que pode salvar vidas. A partir do transplante do órgão, o tratamento de cerca de 80 doenças em diferentes estágios e faixas etárias podem ser beneficiadas e tratadas. Além disso, o doador ideal (irmão compatível) só está disponível em cerca de 25% das famílias brasileiras.