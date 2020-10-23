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Em Vila Velha

Hemoes faz campanha de doação de medula óssea em shopping neste sábado

O possível doador deve comparecer ao Shopping Vila Velha, das 10 às 17h. No local, serão coletados, de cada pessoa que se cadastrar, 5ml de sangue para exames de compatibilidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 17:42

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 17:42

Doação de sangue
A doação da medula óssea é uma ação que pode salvar muitas vidas. Crédito: Divulgação Hemoes
O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) convoca voluntários neste sábado (24), em Vila Velha, para se cadastrar como possível doador de medula óssea. O procedimento de cadastro e a coleta de sangue para os exames de compatibilidade serão feitos no Shopping Vila Velha, das 10 às 17h.
Para realizar o cadastro de doador, é preciso comparecer ao shopping portando seus documentos de identificação com foto, ter entre 18 e 54 anos, estar em bom estado geral de saúde, não ser portador do vírus HIV e não ter hepatite C ou câncer. Cabe ressaltar que algumas complicações de saúde não são impeditivas para doação, sendo analisadas caso a caso.
No local, os profissionais do Hemoes irão coletar, da pessoa que se cadastrar, 5 ml de sangue para os exames de compatibilidade. Todos os dados cadastrais do doador são incluídos no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). Após a coleta, em cerca de 90 dias, o voluntário recebe, por meio se seu e-mail, a carteira de doador de medula. 

AÇÃO SALVA VIDAS

A doação da medula óssea é uma ação que pode salvar vidas. A partir do transplante do órgão, o tratamento de cerca de 80 doenças em diferentes estágios e faixas etárias podem ser beneficiadas e tratadas. Além disso, o doador ideal (irmão compatível) só está disponível em cerca de 25% das famílias brasileiras. 
Quando um paciente necessita de transplante e não possui um doador na família, o banco de cadastro é consultado, sendo esses casos presentes em até 75% dos pacientes. Os "doadores alternativos" são localizados a partir dos registros de doadores voluntários de medula, bancos públicos de sangue de cordão umbilical ou familiares parcialmente compatíveis, chamados de haploidênticos.  

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