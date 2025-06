Recuperação

Há quase um mês internado, menino atropelado em frente à escola no ES sai da UTI

Há quase um mês após o acidente, o menino atropelado em frente a uma escola em Irupi, na Região do Caparaó capixaba , saiu da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) nesta segunda-feira (23). Devido ao acidente, ele sofreu politraumatismo e traumatismo crânio-encefálico grave (TCE). De acordo com o pai de Natan Batista Silva, de nove anos, a criança segue sem conseguir falar e andar, mas agora está se recuperando na enfermaria e deverá ter alta em breve.

Natan está internado desde o dia 28 de maio no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Na data, ele foi socorrido por um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) após ser atropelado por um carro enquanto atravessava a rua para chegar à escola onde estuda, em Irupi.