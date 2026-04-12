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Guns N' Roses no ES: ainda dá tempo de comprar ingressos para o show

A expectativa é de que mais de 45 mil pessoas acompanhem a apresentação neste domingo (12); último lote de ingressos ainda está disponível para venda

Publicado em 12 de Abril de 2026 às 12:42

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

12 abr 2026 às 12:42
Faltam poucas horas para o aguardado show da banda Guns N' Roses no Espírito Santo. A banda se apresenta a partir das 20 horas deste domingo (12), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Quem não se programou e ficou com vontade de marcar presença neste evento histórico para o Estado ainda pode garantir seu lugar. Há alguns ingressos em último lote disponíveis no site oficial de vendas. O único setor esgotado é o front stage.
A expectativa é de que mais de 45 mil pessoas acompanhem a apresentação em terras capixabas. A banda chegou no Aeroporto de Vitória na noite de sábado (11), debaixo de chuva.
Na manhã deste domingo, ainda estavam sendo vendidos ingressos inteira e meia-entrada para a área vip, com preço a partir de R$ 545 mais taxa de R$ 109, em último lote. Também havia opções nas cadeiras A/B e C/D, tanto inteira (R$ 1.250 mais taxa de R$ 250) e algumas categorias de meia-entrada a R$ 625 mais taxa de R$ 125. Somente na cadeira C/D, havia ingressos de meia solidária, em que o espectador paga meia-entrada mediante doação de um quilo de alimento.

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Os portões serão abertos às 16h e a banda Raimundos sobe ao palco às 18h30. Já o show da banda Guns N’ Roses está previsto para começar às 20h. O evento contará com diversos setores e por isso é importante chegar cedo para acessar os espaços com mais calma.
Entre as recomendações, a organização destaca a importância de se manter hidratado e ressalta que haverá ponto de água gratuito. Outros pontos de atenção: a classificação indicativa é 16 anos, mas adolescentes de 14 e 15 anos poderão entrar acompanhados. O evento também contará com área acessível para pessoas com deficiência, e não será permitido fumar dentro do estádio.

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