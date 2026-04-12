Guns N' Roses no ES: ainda dá tempo de comprar ingressos para o show

Faltam poucas horas para o aguardado show da banda Guns N' Roses no Espírito Santo. A banda se apresenta a partir das 20 horas deste domingo (12), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Quem não se programou e ficou com vontade de marcar presença neste evento histórico para o Estado ainda pode garantir seu lugar. Há alguns ingressos em último lote disponíveis no site oficial de vendas. O único setor esgotado é o front stage.

Na manhã deste domingo, ainda estavam sendo vendidos ingressos inteira e meia-entrada para a área vip, com preço a partir de R$ 545 mais taxa de R$ 109, em último lote. Também havia opções nas cadeiras A/B e C/D, tanto inteira (R$ 1.250 mais taxa de R$ 250) e algumas categorias de meia-entrada a R$ 625 mais taxa de R$ 125. Somente na cadeira C/D, havia ingressos de meia solidária, em que o espectador paga meia-entrada mediante doação de um quilo de alimento.

Os portões serão abertos às 16h e a banda Raimundos sobe ao palco às 18h30. Já o show da banda Guns N’ Roses está previsto para começar às 20h. O evento contará com diversos setores e por isso é importante chegar cedo para acessar os espaços com mais calma.