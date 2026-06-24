Greve nacional dos garis é suspensa após dois dias de paralisação

Após dois dias de paralisação, a greve nacional dos garis e coletores foi suspensa, na noite desta terça-feira (23). A decisão foi tomada e uma reunião da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT (Contracs-CUT) e da Comissão Nacional de Greve dos Garis e Margaridas.





Segundo nota emitida pelas entidades, “trata-se de uma suspensão responsável, construída coletivamente, sem qualquer renúncia à pauta central da categoria: a aprovação e votação do PL 4.146/2020, que reconhece a essencialidade do trabalho dos garis e margaridas e representa um passo fundamental para garantir dignidade, valorização profissional, piso salarial nacional (de R$ 3.036) e melhores condições de trabalho.”

Além da Grande Vitória, o movimento grevista, iniciado na segunda-feira (22), atingiu outras seis capitais – Brasília, São Luís, Maceió, Cuiabá, Salvador e Natal – e dezenas de municípios espalhados pelo país.





Durante a tarde, trabalhadores da limpeza urbana da Grande Vitória se uniram em passeata até o Palácio Anchieta, pressionando pela aprovação do piso salarial da categoria.

Após a recomendação para acabar com a greve a nível nacional ser emitida, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe-ES) informou que estará nas bases, na Grande Vitória e no interior do Estado, na noite desta terça-feira (23) e na manhã de quarta (24), para dialogar com os trabalhadores de diferentes turnos, sobre a suspensão do movimento.



