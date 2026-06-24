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Limpeza urbana

Greve nacional dos garis é suspensa após dois dias de paralisação

No Espírito Santo, sindicato vai fazer rodada de conversa com trabalhadores para discutir rumo do movimento; categoria reivindica aprovação do piso salarial

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 22:02

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

23 jun 2026 às 22:02
Lixo espalhado na Avenida Maruípe, em Santa Cecília, em Vitória
Lixo ficou acumulado na Avenida Maruípe, em Vitória, devido à greve dos trabalhadores de limpeza urbana Oliveira Alvez

Após dois dias de paralisação, a greve nacional dos garis e coletores foi suspensa, na noite desta terça-feira (23). A decisão foi tomada e uma reunião da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT (Contracs-CUT) e da Comissão Nacional de Greve dos Garis e Margaridas. 


Segundo nota emitida pelas entidades, “trata-se de uma suspensão responsável, construída coletivamente, sem qualquer renúncia à pauta central da categoria: a aprovação e votação do PL 4.146/2020, que reconhece a essencialidade do trabalho dos garis e margaridas e representa um passo fundamental para garantir dignidade, valorização profissional, piso salarial nacional (de R$ 3.036) e melhores condições de trabalho.”


Além da Grande Vitória, o movimento grevista, iniciado na segunda-feira (22), atingiu outras seis capitais – Brasília, São Luís, Maceió, Cuiabá, Salvador e Natal – e dezenas de municípios espalhados pelo país.


Durante a tarde, trabalhadores da limpeza urbana da Grande Vitória se uniram em passeata até o Palácio Anchieta, pressionando pela aprovação do piso salarial da categoria.


Após a recomendação para acabar com a greve a nível nacional ser emitida, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe-ES) informou que estará nas bases, na Grande Vitória e no interior do Estado, na noite desta terça-feira (23) e na manhã de quarta (24), para dialogar com os trabalhadores de diferentes turnos, sobre a suspensão do movimento.

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