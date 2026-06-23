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Ato nacional

Em greve, garis fazem passeata até o Palácio Anchieta por piso salarial

Garis, margaridas e coletores terceirizados reivindicam aprovação do piso salarial nacional de R$ 3.036 e a regulamentação dos direitos da classe

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 14:03

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

23 jun 2026 às 14:03
Trabalhadores de limpeza urbana protestam por melhoria no salário e direitos da classe
Felipe Sena

Os trabalhadores da limpeza urbana da Grande Vitória realizam uma passeata no início da tarde desta terça-feira (23). A manifestação teve concentração na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe-ES), em Gurigica, Vitória.


O grupo segue a pé até o Palácio Anchieta, no Centro de Vitória. A ação integra o movimento de paralisação nacional da classe, iniciado na segunda-feira (22). Garis, margaridas e coletores terceirizados reivindicam aprovação do piso salarial nacional de R$ 3.036 e a regulamentação dos direitos da classe.


Segundo Elivelton Ferreira, secretário-geral do sindicato, 50% do efetivo foi mantido para garantir a coleta essencial, como a realizada em hospitais.

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