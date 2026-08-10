Menopausa masculina? Entenda a queda de testosterona que pode afetar homens

O advogado e artista plástico Alexandre Dip, de 49 anos, começou a perceber mudanças no próprio corpo em outubro do ano passado. Ele sentia mais cansaço, indisposição e irritabilidade e procurou um urologista.





Os primeiros exames não mostraram alterações. A testosterona total também estava dentro dos parâmetros considerados normais.





A suspeita surgiu após uma situação cotidiana. Durante um aniversário, enquanto outras pessoas usavam roupas para se proteger do frio, Dip sentia muito calor mesmo vestindo uma peça sem mangas.





"Nesta época estava pesando 93 quilos. Eu não dormia, me sentia indisposto, não queria fazer nada. Meus exames apontavam que eu estava bem, mas eu sabia que não estava e foi só depois de procurar um nutrólogo e fazer novos exames que veio o resultado: apesar da minha testosterona total estar boa, a funcionalidade dela era baixa. Então o meu corpo não estava absorvendo-a", conta para O Globo.





A alteração estava associada a uma síndrome metabólica que aumentava o risco de pré-diabetes. Dip iniciou tratamento para a condição e passou a fazer reposição de testosterona.





"Eu fiz um tratamento para a síndrome metabólica e comecei a suplementar testosterona para o DAEM. Não foi preciso repor muito do hormônio porque o meu corpo estava produzindo, só precisava produzir em uma melhor qualidade. Agora eu aplico um gel de testosterona nos meus ombros para mantê-lo próximo dos 800", afirma.





Cinco meses depois do início do tratamento, ele havia passado de 93 para 77 quilos. Segundo o relato, também apresentou melhora no sono e na disposição, passou a praticar exercícios físicos com frequência e deixou de consumir bebidas alcoólicas. A síndrome metabólica diminuiu e os níveis de testosterona total e livre melhoraram.