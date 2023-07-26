Governo do ES decreta luto de três dias por morte de arcebispo capixaba

Dom Geraldo Lyrio Rocha Crédito: Reprodução

"Sua dedicação à fé e ao próximo nos deixa um grande legado. Em sua homenagem, decretei luto de 3 dias no ES", manifestou Casagrande nas redes sociais.

Triste notícia do falecimento de Dom Geraldo Lyrio Rocha, arcebispo emérito de Mariana. Ele também foi bispo auxiliar da arquidiocese de Vitória e o 1º bispo de Colatina. Sua dedicação à fé e ao próximo nos deixa um grande legado. Em sua homenagem, decretei luto de 3 dias no ES. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) July 26, 2023

Dom Geraldo Lyrio Rocha, arcebispo emérito da Arquidiocese de Mariana (MG), morreu na Diocese de Xingu, em Altamira, no Pará, onde se encontrava para pregar um retiro aos padres. A notícia sobre a morte foi destaque no site do Vaticano

Dom Geraldo viajou para Altamira, no Pará, para pregar um retiro e, de maneira repentina, enquanto caminhava, caiu e fraturou o fêmur. Foi internado para o primeiro atendimento, enquanto tentava transferência para Vitória, mas sofreu uma parada cardíaca e faleceu. O hospital local onde ele foi recebido não tinha suporte para realizar a operação.

O corpo passou a ser velado às 6 horas. A missa de corpo presente será celebrada às 8 horas na Catedral de Altamira. Logo após, seu corpo será transladado para Vitória e seguirá para Mariana (MG), conforme desejo expresso pelo próprio arcebispo. Mais informações sobre horários serão divulgados em breve.

Dom Geraldo morava em Ponta Formosa, na Praia do Canto , e atendia a pedidos de dioceses para palestras formativas e retiros.