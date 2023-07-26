Governo do ES decreta luto de três dias por morte de arcebispo capixaba

O governador Renato Casagrande (PSB) decretou luto de três dias no Estado pelo falecimento de Dom Geraldo Lyrio Rocha, arcebispo emérito de Mariana (MG), nesta quarta-feira (26). Ele atuou como bispo auxiliar da arquidiocese de Vitória e foi o 1º bispo de Colatina, no Noroeste capixaba.
"Sua dedicação à fé e ao próximo nos deixa um grande legado. Em sua homenagem, decretei luto de 3 dias no ES", manifestou Casagrande nas redes sociais.
Dom Geraldo Lyrio Rocha, arcebispo emérito da Arquidiocese de Mariana (MG), morreu na Diocese de Xingu, em Altamira, no Pará, onde se encontrava para pregar um retiro aos padres. A notícia sobre a morte foi destaque no site do Vaticano.
Dom Geraldo viajou para Altamira, no Pará, para pregar um retiro e, de maneira repentina, enquanto caminhava, caiu e fraturou o fêmur. Foi internado para o primeiro atendimento, enquanto tentava transferência para Vitória, mas sofreu uma parada cardíaca e faleceu. O hospital local onde ele foi recebido não tinha suporte para realizar a operação.
O corpo passou a ser velado às 6 horas. A missa de corpo presente será celebrada às 8 horas na Catedral de Altamira. Logo após, seu corpo será transladado para Vitória e seguirá para Mariana (MG), conforme desejo expresso pelo próprio arcebispo. Mais informações sobre horários serão divulgados em breve.
Dom Geraldo morava em Ponta Formosa, na Praia do Canto, e atendia a pedidos de dioceses para palestras formativas e retiros.
Foi bispo auxiliar na Arquidiocese de Vitória, 1° bispo de Colatina, arcebispo de Vitória da Conquista (BA) e arcebispo de Mariana (MG), onde se tornou emérito, e foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Teve grande destaque na Igreja do Brasil e na América Latina, contribuindo com seus conhecimentos, especialmente sobre Liturgia.