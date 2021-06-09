Gato-mourisco é visto em condomínio de luxo na Serra; veja vídeo

O gato-mourisco foi flagrado na manhã do dia 31 no Boulevard Lagoa, na Serra Crédito: Divulgação

Boulevard Lagoa registram um gato-mourisco caminhando tranquilamente na área residencial. A presença do felino assustou alguns moradores, mas cenas como estas são comuns no espaço. Nos últimos dias, um visitante inusitado "deu as caras" em um condomínio de alto padrão na Serra . Na manhã do último dia 31 de maio, câmeras de segurança doregistram um gato-mourisco caminhando tranquilamente na área residencial. A presença do felino assustou alguns moradores, mas cenas como estas são comuns no espaço.

Uma advogada que reside no condomínio, mas que prefere não se identificar, disse que outros animais já apareceram por lá. No entanto, como desta vez trata-se de um felino selvagem, fica um certo medo.

"Estamos sujeitos a esse aparecimento de animais "selvagens", pois moramos em um local com muita mata, perto de uma lagoa de grande extensão, e o condomínio está inserido neste ambiente. Mas fica uma insegurança e um 'medinho' de dar de cara com um animal desse porte, sim", contou a jovem.

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INTEGRAÇÃO COM A NATUREZA

O presidente da Associação de Moradores do Boulevard Lagoa, Sizenando Braga, explicou que não há motivos para que os condôminos fiquem preocupados, já que o condomínio foi construído em uma área de proteção ambiental do município, a APA Jacunem, e a integração com o meio ambiente é total.

"Aqui é muito comum aparecerem animais como macaquinhos, aves, alguns roedores e até jacarés. Na verdade, somos nós, moradores, que estamos em um espaço originalmente deles, então não raramente algum animal é avistado. Claro que quando aparece um bicho deste porte assusta um pouco, mas todos são orientados a não reagir, pois, o animal naturalmente vai embora. Temos uma ótima relação com os bichos aqui", contou.

Pare evitar que algo de pior ocorra, aos moradores ou aos animais, o condomínio mantém uma comissão específica de meio ambiente, que distribuiu informações sobre como agir e quem acionar caso se depare com um bicho nas proximidades do lar ou em outro ambiente.

"Temos este cuidado de sempre estar orientando. Especificamente sobre o gato-mourisco, ontem (terça-feira) distribuímos um comunicado alertando que o animal foi avistado e que os órgãos competentes foram avisados e estão cientes. Não ocorreu nada com ninguém, nem com o animal, e ele foi embora naturalmente. Temos um trabalho de preservação das espécies que são nativas daqui e, na verdade, é interessante ter estes bichos nos visitando. É um contato com a natureza", complementou Sizenando.

PRECAUÇÃO

Orientados pela Polícia Ambiental, que esteve no condomínio, a administração fechou a trilha ecológica que cerca a lagoa para evitar que casos do tipo voltem a ocorrer. A medida é meramente por precaução e não há registo de ataques do tipo. O representante explicou que naturalmente os animais vão embora, mas em algumas ocasiões, jacarés precisaram ser recolhidos por pessoas preparadas e foram soltos na lagoa.

O condomínio Boulevard Lagoa fica dentro da APA Jacunem e está integrado à mata abrange a região na Serra Crédito: Cristal/Divulgação

O morador que se deparar com um animal silvestre pode entrar em contato com as equipes de resgate nos números (27) 3191-7435 e (27) 99951-2321. Os bichos que eventualmente apresentem ferimentos são encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, que fica inserido na APA Jacunem. O Cetas é vinculado ao Ibama.

CURIOSIDADES SOBRE O GATO-MOURISCO

O gato-mourisco é um felino ameaçado de extinção do Ibama e ocorre em matas de praticamente todo o território brasileiro, mas com baixa densidade populacional segundo o próprio Ibama. Ele mede de 48 a 83 cm de comprimento e a cauda fica entre 27 a 59 cm. O bicho pode pesar entre 3,7 a 9 kg, sendo que os machos são maiores que fêmeas. A coloração da pelagem varia do preto, marrom para o cinza, areia e marrom-avermelhado.

O Gato-mourisco pode chegar a quase 10 quilos quando adulto e ocorre em todas as regiões do país Crédito: Divulgação/Polícia Ambiental