Morador inesperado

Gambá cria toca em forro de banheiro e é resgatado no ES; veja vídeo

Prefeitura de Vila Velha pegou o animal e soltou em um parque da cidade. Em 2022, 12 bichos dessa espécie foram resgatados

Publicado em 25 de Março de 2023 às 15:13

Redação de A Gazeta

  • Com informações do G1

Um gambá criou toca dentro de um banheiro em uma casa em Vila Velha, na Grande Vitória, e foi resgatado pela prefeitura nesta sexta-feira (24). Em um vídeo feito pela moradora (veja acima), é possível ver que o animal se abrigou em uma pequena abertura no banheiro e estava até com algumas folhas.
Segundo a Inspetoria Ambiental da Guarda Municipal de Vila Velha, o animal estava morando dentro do forro do banheiro de um casal de idosos no bairro Balneário Ponta da Fruta. A moradora mostrou o bichinho acuado no forro do banheiro no vídeo.

"Eu só preciso mostrar, eu sei que você está com medo, mas eu preciso mostrar onde você foi parar. Tadinho, tão fofinho", disse a moradora.
Gambá estava morando no forro do banheiro da casa Crédito: Reprodução/Leitor de AG
Ao perceber a presença do gambá, a dona da casa acionou a prefeitura, que resgatou o animal e o soltou no Parque Jacaranema, na Barra do Jucu.
No ano passado, foram 12 gambás resgatados em Vila Velha. Neste ano, de janeiro até o dia 24 de março, foram quatro animais. Um resgate que chamou atenção aconteceu em janeiro deste ano, no bairro Cobi, quando uma gata adotou dois filhotes de gambás, que tinham sido abandonados pela mãe.
Outros seis também foram abandonados, mas não resistiram e morreram. Os filhotinhos adotados pela felina foram recolhidos, na época, entregues ao Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM) e depois foram soltos na natureza.

