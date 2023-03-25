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Rampa de Ubá

Corpo de suíço morto em acidente de parapente em Castelo está em Vitória

Funerária de São Paulo fará a liberação para a família da vítima. Polícia Civil aguarda análise de digitais para concluir os procedimentos obrigatórios
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

25 mar 2023 às 10:17

Publicado em 25 de Março de 2023 às 10:17

Castelo
Piloto de parapente suíço Dan Morand, 35 anos, morto após acidente em rampa de Castelo Crédito: Reprodução
corpo do piloto de parapente Dan Morand, de 35 anos, foi encaminhado, nesta sexta-feira (24), para o Departamento Médico Legal, o DML de Vitória, onde permanece aguardando a liberação. O piloto morreu na manhã de quarta-feira (22) após colidir com um paredão rochoso. O acidente foi na rampa de Ubá, no Patrimônio do Ouro, em Castelo, no Sul do Espírito Santo.
Após o acidente, o corpo dele tinha sido levado para o Serviço Médico Legal, o SML de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi necropsiado.
Uma funerária do Estado de São Paulo fez contato com a perícia e informou que vai fazer a liberação para a família. A Polícia Civil está aguardando um documento para poder fazer o confronto das digitais e qualificar a vítima.
O corpo do piloto foi resgatado após 24 horas de buscas. A vítima morreu a uma distância de aproximadamente 1 km da rampa de decolagem. Após perder o controle do equipamento, Dan passou por uma turbulência e colidiu com um paredão rochoso.
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Copa do mundo de parapente em Castelo Crédito: Divulgação | Paragliding World Cup
Inicialmente, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo, o Notaer, tentou o resgate do corpo na manhã de quarta-feira (22) com o auxílio de duas aeronaves, mas o paredão colocava a operação em risco, fazendo com que a atividade fosse realizada por uma equipe em solo do Corpo de Bombeiros, que atuou durante o restante do dia e a madrugada para a retirada da vítima.
O piloto suíço estava em Castelo para participar da Primeira Copa do Mundo de Parapente. 125 atletas de 40 países participaram. O Piloto Dan Morand era considerado experiente pela organização do evento e integrava uma das melhores equipes do mundo na categoria.

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