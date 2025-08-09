Fogo destrói área verde no ES do tamanho de dois campos de futebol

Uma área de vegetação, equivalente a dois campos de futebol, foi destruída pelo fogo, em Cachoeiro de Itapemirim, na última sexta-feira (10). O incêndio aconteceu no Morro das Andorinhas, no bairro Jardim América.

De acordo com apuração da repórter Mariana Couto, da TV Gazeta, moradores da região ajudaram os bombeiros a controlarem o incêndio de quatro horas de duração.