Fogo destrói área verde no ES do tamanho de dois campos de futebol
Fogo destrói área verde no ES do tamanho de dois campos de futebol

Publicado em 09/08/2025 às 10h09
Incêndio destrói vegetação em Cachoeiro de Itapemirim

Uma área de vegetação, equivalente a dois campos de futebol, foi destruída pelo fogo, em Cachoeiro de Itapemirim, na última sexta-feira (10). O incêndio aconteceu no Morro das Andorinhas, no bairro Jardim América.

De acordo com apuração da repórter Mariana Couto, da TV Gazeta, moradores da região ajudaram os bombeiros a controlarem o incêndio de quatro horas de duração.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que uma equipe foi encaminhada para o local após acionamento, realizou o combate e extinguiu as chamas. Não houve feridos, nem danos materiais.

