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Corrente de solidariedade

Família pede doação de sangue para motoboy atingido em perseguição na Serra

Diego Araújo de Mendonça, de 33 anos, está internado no hospital em estado grave; segundo familiares, ele teve múltiplas fraturas no corpo, além de um traumatismo na cabeça
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

08 mai 2023 às 20:44

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 20:44

Diego Araújo de Mendonça, de 33 anos, precisa de doações de sangue
Após um acidente no último sábado (06), Diego Araújo de Mendonça precisa de doações de sangue Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Atingido por um carro que causou uma série de acidentes durante uma perseguição por bairros da Serra, no último sábado (06), o motociclista Diego Araújo de Mendonça, de 33 anos, está em estado grave e precisa de doações de sangue. Segundo a tia do homem, Rita de Cássia Mendonça, ele teve múltiplas fraturas no corpo, além de um traumatismo na cabeça.
"Os médicos disseram que o quadro dele ainda é delicado, pois está em coma induzido. A pressão deu uma melhorada, o pulmão também voltou a respirar um pouco melhor, mas disseram que não tem previsão para a saída do Diego. Então, assim, estamos depositando todas as nossas esperanças em Deus", afirmou. 
De acordo com Rita de Cássia, o sobrinho atuava como motorista de aplicativo nas horas vagas – na modalidade moto – e fazia a última corrida do dia minutos antes de se acidentar. Com ele, estava uma passageira, que também ficou ferida. "Ela está no hospital, porém consciente", pontuou. 
Família pede doação de sangue para motoboy atingido em perseguição na Serra

Como doar

Quem quiser ajudar a família pode doar sangue de qualquer tipo no Hemoes de Vitória, que fica na Avenida Marechal Campos, em nome da vítima. Os horários de atendimento são das 7h às 18h20.
"Estamos mobilizando doações nos grupos, sobretudo de motoboys. Já estão querendo ajudar. Alguns foram doar hoje, outros disseram que ainda vão. Iniciamos essa campanha e esperamos que dê tudo certo", completou a tia de Diego. 

Relembre o caso

Dirigindo um carro sem placas, um jovem de 23 anos andou na contramão, causou uma série de acidentes e só parou quando teve os pneus furados por tiros. A perseguição aconteceu no último sábado (6), na Serra, e terminou com a prisão de Alexsandro das Neves Machado.
Segundo a Polícia Militar, por volta de 23h55, o motorista de um Volkswagen Voyage prata desobedeceu a uma ordem de parada na Avenida Guarani, em Laranjeiras. Para detê-lo, viaturas montaram um cerco próximo ao Terminal de Jacaraípe, mas o condutor furou novamente o bloqueio.
Já na altura do bairro Carapina, o suspeito foi para a pista central da rodovia, jogou o carro contra uma viatura, e uma moto, na qual estavam duas pessoas, acabou derrubada. Sem prestar qualquer tipo de socorro às vítimas, que ficaram caídas no chão, ele continuou fugindo, sentido Cariacica.
Para evitar mais acidentes, policiais tentaram atirar nos pneus enquanto faziam a perseguição na Rodovia do Contorno. Depois de quase 30 disparos, os pneus foram acertados e estouraram. O suspeito ainda tentou continuar, mas o carro rodou na pista e colidiu em uma barreira de concreto.

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