Após um acidente no último sábado (06), Diego Araújo de Mendonça precisa de doações de sangue Crédito: Reprodução | Redes Sociais

"Os médicos disseram que o quadro dele ainda é delicado, pois está em coma induzido. A pressão deu uma melhorada, o pulmão também voltou a respirar um pouco melhor, mas disseram que não tem previsão para a saída do Diego. Então, assim, estamos depositando todas as nossas esperanças em Deus", afirmou.

De acordo com Rita de Cássia, o sobrinho atuava como motorista de aplicativo nas horas vagas – na modalidade moto – e fazia a última corrida do dia minutos antes de se acidentar. Com ele, estava uma passageira, que também ficou ferida. "Ela está no hospital, porém consciente", pontuou.

Your browser does not support the audio element. Família pede doação de sangue para motoboy atingido em perseguição na Serra

Como doar

Quem quiser ajudar a família pode doar sangue de qualquer tipo no Hemoes de Vitória, que fica na Avenida Marechal Campos, em nome da vítima. Os horários de atendimento são das 7h às 18h20.

"Estamos mobilizando doações nos grupos, sobretudo de motoboys. Já estão querendo ajudar. Alguns foram doar hoje, outros disseram que ainda vão. Iniciamos essa campanha e esperamos que dê tudo certo", completou a tia de Diego.

Relembre o caso

Dirigindo um carro sem placas, um jovem de 23 anos andou na contramão, causou uma série de acidentes e só parou quando teve os pneus furados por tiros. A perseguição aconteceu no último sábado (6), na Serra, e terminou com a prisão de Alexsandro das Neves Machado.

Segundo a Polícia Militar, por volta de 23h55, o motorista de um Volkswagen Voyage prata desobedeceu a uma ordem de parada na Avenida Guarani, em Laranjeiras. Para detê-lo, viaturas montaram um cerco próximo ao Terminal de Jacaraípe, mas o condutor furou novamente o bloqueio.

Já na altura do bairro Carapina, o suspeito foi para a pista central da rodovia, jogou o carro contra uma viatura, e uma moto, na qual estavam duas pessoas, acabou derrubada. Sem prestar qualquer tipo de socorro às vítimas, que ficaram caídas no chão, ele continuou fugindo, sentido Cariacica.