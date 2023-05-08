Homem é morto a facadas após cobrar dívida de R$ 12 em São Mateus

Um homem foi morto a facadas na noite deste domingo (7) após cobrar uma dívida de R$ 12, no bairro Aroeira, em São Mateus Crédito: Viviane Maciel

Um homem foi assassinado a facadas após cobrar uma dívida de R$ 12, no bairro Aroeira, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo , na noite deste domingo (7). Segundo a Polícia Civil , o suspeito de cometer o crime foi localizado escondido na garagem da casa onde morava e preso em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil. A corporação não divulgou nome e idade dos envolvidos.

O suspeito contou para a Polícia Militar que estava em um bar quando a vítima chegou cobrando que ele pagasse uma dívida de R$ 12. Conforme o relato do indivíduo, ele disse para o homem que iria em casa buscar o dinheiro e, no caminho, foi perseguido pela vítima – que, segundo ele, lhe fez ameaças com uma pedra na mão.

O suspeito contou que entrou em casa e se armou com duas facas. Assim que saiu novamente, teria desferido uma facada no pescoço da vítima, que correu e caiu em uma rua próxima do endereço do fato. Segundo a PM, mesmo depois do homem já estar caído, o acusado teria prosseguido até o local e desferido outras facadas contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.