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Crime brutal

Jovem é sequestrado, baleado e busca ajuda na casa da mãe em Cariacica

O menino, de 16 anos, está internado em estado grave no hospital; ele levou cinco tiros, incluindo um na cabeça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2023 às 15:23

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 15:23

Ocorrência aconteceu no início da noite desse domingo (07), no bairro Prolar, em Cariacica  Crédito: Samy Ferreira | TV Gazeta
Um adolescente de 16 anos procurou socorro na casa da mãe, no bairro Prolar, em Cariacica, após ser sequestrado e baleado no fim da tarde desse domingo (07). Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, ele está internado em estado grave no hospital. Os nomes dos envolvidos não serão divulgados para não identificar a vítima.
De acordo com a Polícia Militar, o jovem contou à família que foi levado por criminosos a outro bairro do município – cujo nome não foi divulgado –, onde sofreu diversas torturas. Ele levou cinco tiros, sendo que dois foram nas mãos, dois nos pés e um na cabeça. 
A mãe, que preferiu não gravar entrevista, relatou ainda que o adolescente não tem inimizades. No entanto, segundo ela, o filho é usuário de drogas.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
Destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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