Jovem é sequestrado, baleado e busca ajuda na casa da mãe em Cariacica

Ocorrência aconteceu no início da noite desse domingo (07), no bairro Prolar, em Cariacica Crédito: Samy Ferreira | TV Gazeta

TV Gazeta, ele está internado em estado grave no hospital. Os nomes dos envolvidos não serão divulgados para não identificar a vítima. Um adolescente de 16 anos procurou socorro na casa da mãe, no bairro Prolar, em Cariacica , após ser sequestrado e baleado no fim da tarde desse domingo (07). Conforme apuração do repórter André Falcão, da, ele está internado em estado grave no hospital. Os nomes dos envolvidos não serão divulgados para não identificar a vítima.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem contou à família que foi levado por criminosos a outro bairro do município – cujo nome não foi divulgado –, onde sofreu diversas torturas. Ele levou cinco tiros, sendo que dois foram nas mãos, dois nos pés e um na cabeça.

A mãe, que preferiu não gravar entrevista, relatou ainda que o adolescente não tem inimizades. No entanto, segundo ela, o filho é usuário de drogas.

Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.