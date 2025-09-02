Ex-vereador de Colatina morto em acidente não usava capacete, diz polícia

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 18:59
A Polícia Civil concluiu as investigações sobre o acidente que resultou na morte do ex-vereador de Colatina, José Luiz Muniz Araújo, de 43 anos. O caso aconteceu no dia 26 de julho, na localidade de Santa Ana, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com Polícia Civil, José Luiz não usava capacete e havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente. O inquérito foi encaminhado à Justiça.
Conforme a PC, José Luiz conduzia uma motocicleta Honda Biz quando sofreu uma queda e bateu a cabeça, o que causou traumatismo craniano. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina, mas morreu no dia 29 de julho.
O titular da Delegacia de Polícia de Marilândia, delegado Leonardo Ávila, afirmou que as investigações descartaram o envolvimento de outros veículos ou pessoas no acidente.
Leonardo ÁvilaTitular da Delegacia de Polícia de Marilândia
A apuração incluiu oitivas de testemunhas, análise de imagens de câmeras de segurança da região e perícias no local e na motocicleta. O laudo da Polícia Científica do Espírito Santo apontou que todas as lesões eram compatíveis com a queda e que não havia indícios de atropelamento ou agressão física. As avarias na moto também foram compatíveis com o arrastamento no asfalto.
“Com base nesses elementos, o inquérito policial foi concluído e encaminhado à Justiça, reforçando o rigor técnico e a imparcialidade do trabalho realizado”, completou o delegado.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o