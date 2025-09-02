Queda fatal

Ex-vereador de Colatina morto em acidente não usava capacete, diz polícia

Polícia Civil apontou que José Luiz Muniz Araújo, de 43 anos, estava sem o item de segurança obrigatório e havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente em Marilândia

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 18:59

Moto utilizada pelo vereador que morreu em Marilândia Crédito: Divulgação PCES

A Polícia Civil concluiu as investigações sobre o acidente que resultou na morte do ex-vereador de Colatina, José Luiz Muniz Araújo, de 43 anos. O caso aconteceu no dia 26 de julho, na localidade de Santa Ana, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com Polícia Civil, José Luiz não usava capacete e havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente. O inquérito foi encaminhado à Justiça.

Conforme a PC, José Luiz conduzia uma motocicleta Honda Biz quando sofreu uma queda e bateu a cabeça, o que causou traumatismo craniano. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina, mas morreu no dia 29 de julho.

Leia mais Morre ex-vereador de Colatina ferido durante acidente em Marilândia

O titular da Delegacia de Polícia de Marilândia, delegado Leonardo Ávila, afirmou que as investigações descartaram o envolvimento de outros veículos ou pessoas no acidente.

As provas reunidas confirmaram que a vítima não utilizava capacete no momento da queda e havia ingerido bebidas alcoólicas momentos antes, fatores que contribuíram para a gravidade das lesões Leonardo Ávila Titular da Delegacia de Polícia de Marilândia

Ex-vereador de Colatina, José Luiz Muniz Araújo, de 43 anos, morreu em um acidente em Marilândia Crédito: Reprodução redes sociais

A apuração incluiu oitivas de testemunhas, análise de imagens de câmeras de segurança da região e perícias no local e na motocicleta. O laudo da Polícia Científica do Espírito Santo apontou que todas as lesões eram compatíveis com a queda e que não havia indícios de atropelamento ou agressão física. As avarias na moto também foram compatíveis com o arrastamento no asfalto.

“Com base nesses elementos, o inquérito policial foi concluído e encaminhado à Justiça, reforçando o rigor técnico e a imparcialidade do trabalho realizado”, completou o delegado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta