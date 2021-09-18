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Complicações da Covid-19

Ex-prefeito João Coser tem melhora, mas alta médica é adiada

Ele foi internado há 18 dias por conta da Covid-19. Segundo informações divulgadas pela filha, João está se sentindo bem, mas ainda carece de acompanhamento médico
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

18 set 2021 às 16:07

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 16:07

João Coser (PT), candidato a prefeito de Vitória em entrevista ao BDES
João Coser (PT), em entrevista ao BDES em 2020 Crédito: Reprodução/G1
O ex-prefeito de VitóriaJoão Coser (PT), segue internado para tratamento da Covid-19. A expectativa da família era de que ele tivesse alta médica neste sábado (18), entretanto, novos exames apontaram que ainda existe necessidade de monitoramento.
Segundo informações divulgadas pela filha, a vereadora Karla Coser (PT), João está se sentindo bem, mas ainda carece de acompanhamento médico. Em publicação nas redes sociais ela mostrou o pai jogando baralho, fora da cama de hospital.
Ela relatou que o ex-prefeito da Capital não teve febre nas últimas 24 horas, e que sua saturação está dentro da expectativa. Além disso, já não precisa de suporte de oxigênio para respirar e “está sem acessos há alguns dias também”. Karla explica que a tosse ainda persiste, mas que o pai se sente “extremamente bem”.

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“Contudo, os exames deram alguns sinais que precisam ainda de maior monitoramento da equipe de vigilância infecciosa. Como eu disse anteriormente, agora são os efeitos colaterais da Covid. Vai ter que rever algumas medicações e por isso continua aqui ainda sem previsão de alta. Agradecemos as orientações e pedimos que continuem orando para que ele se recupere bem. Está passando.”
João Coser está internado desde o dia 1º de setembro, após testar positivo para o coronavírus. Ele procurou atendimento ao sentir os primeiros sintomas e optou pela internação para um maior controle sobre a doença.
O ex-prefeito, que está com 65 anos, já tomou as duas doses da vacina contra o Covid-19 e chegou a ressaltar, via assessoria de imprensa, "a importância da vacinação, assim como da necessidade dos cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias".
Coser foi prefeito de Vitória por dois mandatos, entre 2005 e 2012. Nas eleições de 2020, ele disputou o segundo turno da eleição com o atual prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), mas ficou em segundo lugar. Ele também já ocupou os cargos de deputado estadual e deputado federal.

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