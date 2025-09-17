Superação

Ex-moradora de rua expõe arte no TJES: 'Pintura é a minha salvação'

Ana Lilia, que antes vivia embaixo da Terceira Ponte e vendia seus quadros em sinais de trânsito para sobreviver, agora ocupa o espaço cultural do Tribunal de Justiça

Pedro Paulo Rocha Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 17:51

Hoje, Ana ocupa um espaço diferente. Suas obras deixaram os semáforos e chegaram às paredes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). No espaço cultural da instituição, Ana apresenta a exposição Renascimento, composta por 35 telas feitas em eucatex reaproveitado, trabalhadas com óleo e acrílico, que estará disponível para o público até o fim deste mês, com entrada gratuita. A artista destaca que, mais do que uma mostra de arte, a exposição é o reflexo de sua trajetória de superação e de um recomeço que ela própria define como um “renascimento”.

Os quadros de Ana Lilia estão na exposição "Renascimento" até o fim deste mês no TJES Crédito: Rafaela Aguiar/TJES

“É o renascimento de uma nova fase na minha vida. Uma fase de conhecimento, de aprimoramento, e a pintura é a minha salvação. Não me vejo fazendo outra coisa”, afirmou Ana, em entrevista ao programa Em Movimento, ao lembrar do período em que deixou as ruas e passou a viver em um abrigo de Vitória.

Arte como sobrevivência

Ana Lilia começou a pintar ainda na infância, aos 11 anos, mas foi na rua que a arte se tornou sustento. “Eu pinto, tenho dinheiro, tenho comida, tenho tudo o que preciso. Se não pinto, não tenho nada”, contou em entrevista para A Gazeta.

Hoje, cada tela carrega um novo significado. As cores representam não apenas o talento, mas a resistência de quem conheceu as dificuldades da rua. “As pessoas desconhecem a vida nas ruas. É uma sociedade diferente, com regras distintas e muito difíceis. Vejo minha vida retornando, pois não nasci na rua. Cheguei lá por acaso e agora estou conseguindo me reerguer”, relata.

Ana Lilia pinta quadro no abrigo em que mora atualmente, em Vitória Crédito: Diego Araújo

O encontro com o TJES

A virada na história de Ana começou quando Fábio Buaiz de Lima, coordenador de gestão documental do TJES e responsável pelo espaço cultural da instituição, a reencontrou em um sinal de trânsito. Ele já conhecia a história da artista por uma reportagem e decidiu se aproximar.

“Ofereci, então, um espaço para ela, pois acredito na importância de oferecer apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Acreditei que seria pertinente incluir essa questão no contexto do Tribunal de Justiça. Assim, ela apresentou esta exposição, que ressalta a palavra ‘renascimento’, representando sua superação pessoal. Embora ainda enfrente uma fase de transição desafiadora, sua determinação e superação diárias são evidentes”, conta Fábio.

A proposta se concretizou na exposição que, além de valorizar a produção artística, abre espaço para o diálogo sobre inclusão e cidadania dentro do tribunal. Para Fábio, a arte de Ana Lilia também simboliza um desafio maior: ampliar o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade a iniciativas culturais.

Quadros de Ana Lilia em exposição no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Crédito: Carol Veiga/TJES

Programação

A exposição Renascimento está aberta ao público até o dia 26 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h. Além de contemplar o trabalho da artista, a mostra também disponibiliza as obras para venda. São quadros que, um dia, foram ofertados em sinais de trânsito e agora ocupam um espaço de valorização da cultura local.

“É gratificante quando as pessoas sorriem ao ouvir que não estou mais nas ruas. É um sorriso verdadeiro, e isso me fortalece. Ainda há muito a acontecer, este é apenas um degrau”, diz Ana, que hoje considera o abrigo onde vive como sua casa.

Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A matéria teve edição de Weber Caldas, editor-adjunto do Núcleo de Reportagens de A Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta