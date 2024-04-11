Ex-marido é condenado a 25 anos de prisão por atropelar e matar mulher em Guaçuí

Carla Valadares da Silva Souza foi assassinada em outubro de 2021 Crédito: Arquivo pessoal

O caso foi a júri popular no Fórum de Guaçuí nesta quarta-feira e foi acompanhado pela família da vítima. O julgamento começou às 9h30 e terminou às 18h. Segundo a advogada de acusação, Maria Victoria Vieira Loureiro de Oliveira, o conselho de sentença condenou Adilon Roberto de Souza pelo crime de homicídio qualificado da vítima Carla Valadares.

“Os jurados acolheram todos os quesitos apontados pela acusação, com isso, a justiça foi feita e confirmadas as três qualificadoras no crime de homicídio: motivo fútil; meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; e, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Quanto à pena imposta, a magistrada ao realizar a dosimetria da pena levou em consideração todos os agravantes, fixando em 25 anos com o regime inicial fechado”, divulgou a advogada.

Relembre o crime

Segundo a Polícia Militar na época, o casal morava no município de Varre-Sai, no Estado do Rio de Janeiro, cidade vizinha a Guaçuí, e estava separado havia uma semana. A briga teria começado depois que a vítima foi em casa e o casal começou a brigar. Na intenção de escapar do ex-marido, Carla fugiu para a estrada, onde conseguiu subir na carroceria de uma Fiat Strada.

Acusado de atropelar e matar a ex-esposa em Guaçuí foi preso um dia após o crime Crédito: Thales Rodrigues