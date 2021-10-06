Na última sexta-feira (01), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou o fim do rodízio de alunos nas escolas da rede estadual de ensino, além da redução do distanciamento social de 1,50 metro para 1,20 metro na sala de aula. As medidas vinham sendo adotadas pelo governo do Estado como protocolo de segurança contra a Covid-19.
A mudança já entra em vigor a partir do dia 11 de outubro na rede estadual, mas a recomendação do secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, é para que as escolas municipais e particulares também adotem a nova regra. Na Grande Vitória, contudo, duas prefeituras já disseram que vão manter o revezamento.
Cariacica, por exemplo, afirma não ter previsão de retorno 100% presencial, enquanto Serra definiu permanecer com ensino híbrido até o fim do ano letivo de 2021. As prefeituras de Vitória e Vila Velha ainda não sabem se vão adotar as novas regras. Confira o que dizem as prefeituras no fim da reportagem.
De acordo com a Secretaria de Educação, o rodízio só será feito na rede estadual nos casos em que o espaço físico das escolas não permita manter a distância definida pelo protocolo de segurança. As flexibilizações para a volta à normalidade nas escolas será feita gradativamente, afirmou de Angelo na última semana.
“Agora, vamos reduzir o distanciamento. Em algum momento, também poderemos tirar máscaras, e assim sucessivamente vamos caminhando até o retorno normal."
Escolas de Serra e Cariacica vão continuar com rodízio de alunos
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as prefeituras das quatro maiores cidades da Grande Vitória para saber se vão colocar fim ao rodízio de alunos e reduzir o distanciamento dentro da sala de aula. Confira a resposta de cada uma delas:
Prefeitura de Cariacica
A Secretaria de Educação de Vitória (Seme) informou que aguarda a publicação da normativa pelo governo do Estado.
A prefeitura informou que atua de acordo com as portarias e protocolos estabelecidos pelas autoridades da saúde, conforme a matriz de risco do Governo do Estado. E que no momento, esta avaliando a referida pauta.
A prefeitura informou a reportagem que foi definido que o formato híbrido será mantido até o final do ano letivo de 2021.
A Secretaria de Educação de Cariacica (Seme) disse que q maioria dos alunos da rede municipal são crianças. Ou seja: grande parte dos alunos são menores de 12 anos e não foram vacinados. Diante esse cenário e por segurança de alunos e corpo docente, a Seme vai manter o esquema atual, de revezamento híbrido, sem previsão de 100% de retorno.