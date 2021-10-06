Escolas de Serra e Cariacica vão continuar com rodízio de alunos

Prefeitura de Cariacica

A Secretaria de Educação de Vitória (Seme) informou que aguarda a publicação da normativa pelo governo do Estado.

A prefeitura informou que atua de acordo com as portarias e protocolos estabelecidos pelas autoridades da saúde, conforme a matriz de risco do Governo do Estado. E que no momento, esta avaliando a referida pauta.

A prefeitura informou a reportagem que foi definido que o formato híbrido será mantido até o final do ano letivo de 2021.