Escola Aristóbulo Barbosa Leão tem nova previsão para abrir na Serra

Complexo educacional está em obras há 13 anos e, agora, governo do Estado promete nova data para início das aulas

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 11:17

Projeções da Escola Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra Crédito: Governo do Estado

A novela da obra da Escola Estadual Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra, pode estar próxima do capítulo final. Após 13 anos em obras, a nova previsão para a entrega do complexo educacional é o final deste mês — a última previsão, depois de pelo menos quatro atrasos desde o início da construção, era o fim de agosto deste ano.

O prédio do colégio começou a ser reformado para ampliação no bairro Parque Residencial Laranjeiras em 2012 e, com a nova previsão do governo do Estado, deve começar a receber aulas de ensino fundamental e médio no último semestre de 2025. O primeiro prazo prometido era março de 2014.

Relembre: além do atraso, a obra também teve um aumento considerável nos custos: no começo, o projeto estava orçado em R$ 6 milhões; depois, após readequações e até demolição devido a danos estruturais, o valor chegou a R$ 12 milhões. Agora, a obra deve ser entregue por mais de R$ 32 milhões dos cofres públicos.

O Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito (DER-ES), responsável pela construção, divulgou que a obra está na etapa final de conclusão dos serviços de infraestrutura. Segundo o órgão, estão sendo realizados serviços de pintura, instalação de alambrados e de paisagismo na parte externa da escola.

Segundo o DER-ES, obra passa pelos últimos ajustes antes da entrega oficial Crédito: Vitor Jubini [05/12/2024]

“Após a conclusão da edificação, com previsão para setembro deste ano, o órgão fará a entrega à Secretaria de Educação (Sedu) para programação da utilização do espaço”, divulga o DER.

A Sedu, por sua vez, confirma que a inauguração da escola vai acontecer ainda em 2025, já com a transferência dos estudantes da atual sede da Aristóbulo, que funciona em Jardim Limoeiro, para a nova estrutura. A pasta estadual ainda informa que todas as salas de aula ganharam aparelhos de ar-condicionado, o que não estava previsto no projeto inicial.

“Com capacidade para cerca de 1,7 mil estudantes nos três turnos, a escola contará com 23 salas de aula, laboratórios, biblioteca, auditório, refeitório, salas de arte e dança, além de espaços esportivos e de convivência”, destaca a Sedu.

Na unidade, o quadro de servidores será mantido, com remanejamento dos profissionais da atual estrutura para a nova unidade após a inauguração.

Obra se arrasta há anos

Em 2012, o projeto apresentado para a Aristóbulo Barbosa Leão era de ampliação. Naquele ano, os estudantes da antiga estrutura foram realocados para um prédio onde funcionava uma faculdade particular na Avenida Lourival Nunes, em Jardim Limoeiro. Na época, a previsão era entregar o novo espaço da escola em julho de 2014, o que não aconteceu.

Em março de 2015, o contrato com a Almar Construtora, que tocava as obras, foi rescindido por falência da empresa. Consequentemente, as obras, que já estavam na casa de R$ 6 milhões, foram paralisadas.

Três anos depois, em 2018, o governo do Estado optou por uma parceria com a ArcelorMittal para a siderúrgica entregar um projeto para a nova escola. Apesar do valor milionário já investido no local, o prédio principal foi demolido devido a danos estruturais. O Executivo afirmou que licitaria uma nova obra no final daquele ano, mas isso não aconteceu.

Em 2019, sem a licitação prometida, o governo fez nova promessa de edital para retomada das obras até dezembro daquele ano, com gastos avaliados em mais de R$ 20 milhões. Os serviços iniciariam em 2020, e a escola ficaria pronta em meados de 2022.

Em 2020, o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou investimento de R$ 12.380.138,04 para a reconstrução e ampliação escola, com 160 vagas a mais. O projeto previa laboratórios, biblioteca, refeitório, pátio coberto, banheiros e 20 salas de aula, entre outras estruturas. O prazo para conclusão das obras mudou para janeiro de 2023 — o que também não aconteceu.

Em 2023, o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) anunciaram mais uma prorrogação. Desta vez, a promessa era para entregar o colégio até o início de 2024, com um investimento total em torno de R$ 15 milhões.

Após a promessa para o início de 2024, a conclusão da obra da escola passou para o ano letivo de 2025, quando a escola deve começar a receber aulas no último trimestre.

