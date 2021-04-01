ES vai receber 168,9 mil doses de vacina e pode agilizar imunização de idosos

Grupo acima dos 90 anos: 100% das 18.041 pessoas foram vacinadas com primeira e segunda doses;

Grupo 85 a 89 anos: 100% das 26.011 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 76% receberam a segunda dose (19.848 pessoas);

Grupo 80 a 84 anos: 100% das 44.961 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 25% receberam a segunda dose (11.100 pessoas);

Grupo 75 a 79 anos: 100% das 66.902 pessoas foram vacinadas com a primeira dose. Até o momento não houve vacinados com a segunda dose;

Grupo 70 a 74 anos: 100% das 99.741 pessoas foram vacinadas com a primeira dose. Até o momento não houve vacinados com a segunda dose;

Grupo 65 a 69 anos: 35% das 147.257 pessoas foram vacinadas com a primeira dose (51.529 pessoas). Até o momento não houve vacinados com a segunda dose;