ES vai receber 168,9 mil doses de vacina e pode agilizar imunização de idosos

O Espírito Santo
receberá, ainda nesta semana, um total de 168.950 doses de vacinas, sendo 13.750 doses da vacina Astrazeneca, e 155.200 doses da vacina Coronavac. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
, por meio da coordenação do Programa Estadual de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis. Até o momento, no entanto, o Ministério da Saúde
não informou a data exata do envio.
De acordo com a Sesa, em relação aos públicos prioritários para a vacinação, o início da imunização dos próximos grupos dá início sempre que se completa a distribuição das primeiras doses do grupo anterior. No caso da população de 60 a 64 anos será dado início quando o grupo de 65 a 69 anos for atendido com 100% das doses.
Em entrevista coletiva, o secretário Nésio Fernandes comentou sobre o assunto: "O próximo grupo será daqueles com comorbidade, que estão estabelecidos no grupo de prioridades, e os profissionais de educação e segurança, que vão receber as pequenas quantidades dedicadas à reserva de contingência".
Em relação às pessoas com doenças crônicas, a coordenação do Programa Estadual de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis informou que o laudo de comprovação das comorbidades deverá ser apresentado no ato da vacinação contra a Covid-19, que pode ser emitido tanto por médicos da rede pública quanto da rede particular. Esclareceu, ainda, que o cidadão deverá levar o documento original e uma cópia simples para conferência no dia da vacinação, uma vez que esta cópia ficará retida pela equipe no momento do serviço.
Segundo a Sesa, sobre a vacinação de profissionais da segurança
e da educação, a previsão é que a mesma seja antecipada para a partir do dia 15 de abril, com as doses da reserva técnica encaminhadas pelo Ministério da Saúde. Esta inclusão será publicada em resolução produzida pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB). A reunião da comissão está prevista para acontecer ainda esta semana.
A Secretaria da Saúde informou ainda que negocia a compra de três milhões de doses de vacina Covid-19 diretamente com as empresas fabricantes. Esclareceu que se a negociação da compra for finalizada e o Ministério da Saúde mantiver o envio dos quantitativos de doses prometidas nas próximas remessas, o Estado terá condições para vacinar aproximadamente 1,5 milhão de pessoas (garantindo a segunda dose), estendendo a vacinação para pessoas de 30 anos até o final do segundo quadrimestre deste ano.
Contudo, a secretaria reforçou que a previsão só será concretizada se houver a manutenção do envio das doses pelo Ministério da Saúde ao Estado.