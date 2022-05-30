ES vai destinar R$ 588 milhões para educação básica e ampliação do tempo integral

governo do Espírito Santo anunciou que vai investir um total de R$ 588 milhões na área de Educação . Os recursos serão destinados aos municípios para melhorias na alfabetização e educação básica, ampliação das escolas de ensino em tempo integral, e também para transporte escolar.

O pacote foi anunciado nesta segunda-feira (30) pelo governador Renato Casagrande , que destacou ser o maior investimento já feito pelo governo do Estado nas redes municipais de Educação.

Os recursos são oriundos de crédito suplementar, autorizado pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) , a partir de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2021 em algumas fontes e de excesso de arrecadação em geral.

Escola pública: investimentos na educação básica Crédito: Divulgação/Sedu

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) , do total, serão destinados R$ 421 milhões para a Educação Infantil e Fundamental I, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e Ensino Fundamental (Funpaes).

Outros R$ 117 milhões serão para o ensino em tempo integral, por meio do Programa de Fomento à Implantação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Tempo Integral (Proeti).

E, por fim, mais R$ 50 milhões para o chamamento dos municípios para a obtenção de recursos financeiros, visando à aquisição de veículos destinados ao transporte escolar.

Os recursos serão repassados aos municípios após o recebimento da documentação necessária exigida pelos editais de 2022 do Funpaes e do Proeti. Já o edital do transporte público será publicado no Diário Oficial do Estado nos próximos dias.

"A educação foi a área mais afetada durante a pandemia, contudo, em nenhum momento, deixamos de ter a clareza que a educação deveria ficar de pé. Esses investimentos fazem parte do nosso esforço em busca de recuperar esse tempo perdido" Renato Casagrande - Governador do ES

No evento realizado na manhã desta segunda, Casagrande afirmou que, como a maior parte das matrículas é vinculada aos municípios, o Estado não pode deixar de prestar o seu apoio.

"Temos que ter capacidade de dar as mãos e caminharmos em uma só direção. Até mesmo para os municípios que optarem por não relação conosco, nós fazemos os repasses da mesma forma, pois temos uma gestão republicana", comentou