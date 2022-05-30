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Pacote de investimentos

ES vai destinar R$ 588 milhões para educação básica e ampliação do tempo integral

Parte da verba também será usada para adquirir veículos de transporte escolar. Os recursos serão destinados aos 78 municípios capixabas

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 15:26

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

30 mai 2022 às 15:26
governo do Espírito Santo anunciou que vai investir um total de R$ 588 milhões na área de Educação. Os recursos serão destinados aos municípios para melhorias na alfabetização e educação básica, ampliação das escolas de ensino em tempo integral, e também para transporte escolar.
O pacote foi anunciado nesta segunda-feira (30) pelo governador Renato Casagrande, que destacou ser o maior investimento já feito pelo governo do Estado nas redes municipais de Educação.
Os recursos são oriundos de crédito suplementar, autorizado pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), a partir de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2021 em algumas fontes e de excesso de arrecadação em geral.
Escola, sala de aula, educação, professor
Escola pública: investimentos na educação básica Crédito: Divulgação/Sedu
De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), do total, serão destinados R$ 421 milhões para a Educação Infantil e Fundamental I, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e Ensino Fundamental (Funpaes).
Outros R$ 117 milhões serão para o ensino em tempo integral, por meio do Programa de Fomento à Implantação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Tempo Integral (Proeti).
E, por fim, mais R$ 50 milhões para o chamamento dos municípios para a obtenção de recursos financeiros, visando à aquisição de veículos destinados ao transporte escolar.

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Os recursos serão repassados aos municípios após o recebimento da documentação necessária exigida pelos editais de 2022 do Funpaes e do Proeti. Já o edital do transporte público será publicado no Diário Oficial do Estado nos próximos dias.
"A educação foi a área mais afetada durante a pandemia, contudo, em nenhum momento, deixamos de ter a clareza que a educação deveria ficar de pé. Esses investimentos fazem parte do nosso esforço em busca de recuperar esse tempo perdido"
Renato Casagrande - Governador do ES
No evento realizado na manhã desta segunda, Casagrande afirmou que, como a maior parte das matrículas é vinculada aos municípios, o Estado não pode deixar de prestar o seu apoio.
"Temos que ter capacidade de dar as mãos e caminharmos em uma só direção. Até mesmo para os municípios que optarem por não relação conosco, nós fazemos os repasses da mesma forma, pois temos uma gestão republicana", comentou
O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, comentou que além dos municípios, também vão receber ajuda para transporte escolar aquelas instituições parceiras da Sedu, como o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES), das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) e das Federações das Associações Pestalozzi do Espírito Santo.

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