ES terá 20 novos colégios de tempo integral e 60 novas Escolas do Futuro

As novas instituições com jornada integral ficam em 14 cidades. Já os outros estabelecimentos contemplados pelo aprendizado tecnológico e digital estão distribuídos em 11 municípios capixabas

Samara Ramos Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 17:31

Governo do Estado apresenta avanços na Rede Estadual Crédito: Samara Ramos

O ensino médio da rede pública capixaba terá em 2026 mais 20 colégios em tempo integral e mais 60 unidades dentro do projeto Escola do Futuro, que oferece capacitação em tecnologia aos alunos. As novidades foram anunciadas durante coletiva sobre a unificação das matrículas durante a chamada escolar, nesta terça-feira (21), pelo governador Renato Casagrande, no Palácio Anchieta, em centro de Vitória,

“De 2019 para cá, quando nós reassumimos o governo, chegamos a mais de 60% das nossas escolas com educação em tempo integral e a 40% dos alunos estudando nesse formato, cumprindo muito mais do que a meta estabelecida pelo Plano Nacional e Estadual de Educação”, pontuou Casagrande.

Ao todo, 234 estabelecimentos estarão atendendo na modalidade integral em 2026. “As nossas escolas de tempo integral são muito importantes, pois permitem aos pais trabalharem com tranquilidade, tendo a certeza de que os filhos estão estudando durante todo o dia em um ambiente seguro”, afirmou.

Com as mudanças, também em 2026, o Estado alcançará 110 colégios do futuro. De acordo com Renato Casagrande, essas escolas possibilitam que os jovens aprendam a desenvolver e utilizar tecnologias fundamentais para as profissões do futuro.

“São escolas com ambiente e cultura digital, com implementação de tecnologia, laboratórios e um espaço preparado para as novas tecnologias, porque isso também é uma necessidade das nossas juventudes”, destacou o governador.

Diferença entre Escola de Tempo Integral e Escola do Futuro

Escola de Tempo Integral A Escola de Tempo Integral pode ser caracterizada como uma instituição com jornada diária estendida. No Espírito Santo, há escolas com jornadas de 7h e também de 9h30m por dia, durante toda a semana. Além das disciplinas básicas do currículo escolar, os estudantes têm acesso a outras atividades complementares, como projeto de vida e cultural.

Escola do Futuro A Escola do Futuro é um programa do governo do Espírito Santo que visa fomentar a cultura digital e a inovação nas escolas da rede estadual. Tanto as escolas de ensino regular como as de tempo integral podem obter a certificação de Escola do Futuro. O programa amplia a jornada escolar, oferece mais tempo para refeições, aumenta a segurança dos alunos e aproxima a comunidade escolar de práticas pedagógicas inovadoras.

Fortalecimento do Programa Escola do Futuro

Com a ampliação do número de Escolas do Futuro 50 municípios passam a ser contemplados pelo programa. A expectativa é de que cerca de 150 mil estudantes sejam diretamente beneficiados pela iniciativa, que já alcança mais de 75% do território estadual.

Este conteúdo foi escrito por Samara Ramos do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão de Mikaella Campos.

