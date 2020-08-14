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ES tem 22 municípios sem mortes por Covid-19 há 14 dias, diz secretário

As cidades estão sem novos óbitos desde o último dia 31 de julho e são todas do interior do Estado; Veja a lista completa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 15:08

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 15:08

Vitória - ES - Ensaio: Muros e máscaras. Registros mostram a interação entre entre rostos cobertos com máscaras e arte na cidade em meio a pandemia de coronavírus.
Cenário no ES é de melhora, mas não é hora de relaxar no uso de máscaras e outros cuidados contra o coronavírus. Crédito: Vitor Jubini
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou nesta quinta-feira (13), em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória, que o Espírito Santo tem 22 cidades que estão há 14 dias sem registros de mortes pelo novo coronavírus. As cidades (veja na lista a baixo) são do interior do Estado.
De acordo com o secretário, o Espírito Santo vive um momento em que se consolida a fase de recuperação, com as atividades sociais e econômicas bem sustentadas, em especial na Grande Vitória, nas Regiões Sul e Central. 

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"Os pacientes estão chegando menos graves nos hospitais, os óbitos nas primeiras horas na UTI reduziu muito, demonstrando que de fato conseguimos responder de forma adequada e adaptar a rede assistencial para atender os paciente de Covid", afirmou.
No entanto, Nésio fez questão de ressaltar que não é hora de relaxar com o uso de máscaras e demais medidas que ajudam a evitar a propagação da doença.
"Nós temos 22 municípios sem informar nenhum óbito nos últimos 14 dias, no entanto temos ainda uma insistência diária de 25, 30 óbitos todos os dias sendo informados no sistema de vigilância do Estado. Apontando que qualquer percepção de normalidade imediata é totalmente equivocada e uma percepção errônea da realidade que vivemos"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

VEJA LISTA DAS CIDADES SEM ÓBITOS POR COVID HÁ 14 DIAS

  • Águia Branca;
  • Apiacá;
  • Boa Esperança;
  • Bom Jesus Do Norte;
  • Brejetuba;
  • Divino De São Lourenço;
  • Dores Do Rio Preto;
  • Governador Lindenberg;
  • Ibiraçu;
  • Ibitirama;
  • Iconha;
  • Itaguaçu;
  • Itarana;
  • João Neiva;
  • Marechal Floriano;
  • Marilândia;
  • Mucurici;
  • Muniz Freire;
  • Pancas;
  • Ponto Belo;
  • Presidente Kennedy;
  • São Domingos Do Norte.

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