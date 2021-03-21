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Pandemia

ES registra 6.928 mortes e quase 360 mil casos de coronavírus

Segundo atualização do Painel Covid-19 na tarde deste domingo (21), feita pela Secretaria de Saúde (Sesa), foram 21 mortes e 1.642 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 21 de Março de 2021 às 17:36

Publicado em 

21 mar 2021 às 17:36
Representação do Sars Cov 2, vírus que provoca a Covid-19
Representação do Sars Cv Crédito: Pixabay
Mais 21 mortes foram registradas no Espírito Santo neste domingo (21), totalizando 6.928 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.642 novos casos, chegando a 359.405 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 45.619. Serra aparece em segundo, com 44.930 confirmações da doença, seguido por Vitória (39.411) e Cariacica (27.557). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.992 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.022), em Vila Velha. 
Até este domingo, 1.065.704 testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 335.199, sendo 766 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 1,9% no Estado. 
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até este domingo, 199.649 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

QUARENTENA

Na tarde de terça-feira (16), o governador Renato Casagrande anunciou uma quarentena de 14 dias em todo o Espírito Santo. As medidas vão ser adotadas entre os dias 18 a 31 e março, e afetam comércio e serviços não essenciais, que vão permanecer fechados neste período. 
As medidas estão sendo adotadas, segundo Casagrande, em decorrência do aumento do número de óbitos, de contagiados e da ocupação de leitos hospitalares em decorrência da Covid-19. 
"Tem parte das pessoas que não estão preocupadas com a vida e tem quem esteja preocupado. Eu quero repetir: estamos chegando quase chegando lá. Estamos na terceira fase e podemos conseguir mais vacinas. Não podemos agora entrar em colapso. Hoje mesmo com o sistema funcionando 37 pessoas perderam a vida. Se entrar em colapso serão muitos mais. Por isso pedimos que as pessoas sejam empática para resolver um problema mundial, que tem exigido medidas duras de todos os governadores que têm responsabilidade", defende Casagrande.

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