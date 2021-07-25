ES registra 3 mortes e 447 novos casos de Covid em 24 horas

O Espírito Santo alcançou a marca de 11.813 óbitos e 539.355 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados três óbitos e 447 novas infecções, de acordo com dados do Painel Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) neste domingo (25).
Na lista de cidades, a Serra é a que apresenta mais pessoas infectadas: 68.360. Na sequência aparece Vila Velha (66.730), seguida por Vitória (57.130) e Cariacica (41.479). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.141), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.934 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.255 casos. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.994 infectados pela doença.
Até este domingo, mais de 1,78 milhão de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba.
O número de curados também subiu, chegando ao total de 516.204, com um acréscimo de 345 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.
VACINAÇÃO
No Painel de Vacinação consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.907.794 no Espírito Santo. Desses, 782.511 também já receberam a segunda dose.