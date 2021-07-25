ES registra 3 mortes e 447 novos casos de Covid em 24 horas

O Espírito Santo chegou às 11.813 mortes e passou dos 539 mil casos de coronavírus Crédito: Divulgação

Espírito Santo alcançou a marca de 11.813 óbitos e 539.355 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados três óbitos e 447 novas infecções, de acordo com dados do Painel Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ) neste domingo (25).

Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.934 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.255 casos. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.994 infectados pela doença.

Até este domingo, mais de 1,78 milhão de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba.

O número de curados também subiu, chegando ao total de 516.204, com um acréscimo de 345 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

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